Уточнение к новости "Семерых школьников из ЗКО, поехавших на ЭКСПО, госпитализировали"

В материале от 11 августа 2017 года, опубликованном на портале mgorod.kz с заголовком "Семерых школьников из ЗКО, поехавших на ЭКСПО, госпитализировали" была допущена ошибка. В статье было указано, что поездку учеников на международную выставку ЭКСПО-2017 в Астану организовало ТОО "Азия-тур". Тогда как на самом деле поездка была организована ТОО "Авиатур". "Азия-тур" для жителей Приуралья предлагала программы посещения ЭКСПО только для взрослого населения. На сегодняшний день услугами турфирмы "Азия-тур" по посещению международной выставки ЭСКПО-2017воспользовались более 900 человек. Туристы из Теректинского, Чингирлауского, Бурлинского, Казталовского, Зеленовского и Бокейординского районов ЗКО, которые остались благодарны "Азия-тур" за отлично организованный отдых в столице. Редакция портала mgorod.kz приносит свои извинения ТОО "Азия-тур" и его руководству за допущенную ошибку.