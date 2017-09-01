Фото из социальных сетей Установить инсталляцию с признанием в любви к селу Акшукур решил один из предпринимателей. Как отметили в акимате села Акшукур, проект создан на личные средства руководителя крестьянского хозяйства Сактапа Кусаинова. Стоимость установки составила два миллиона тенге. Сактап Кусаинов, ветеран труда, свою жизнь посвятил развитию агропромышленности в районе. В 2000 году он открыл крестьянское хозяйство. - Это наш вклад в благоустройство села. Это подарок не только для односельчан, но и гостей, проезжающих мимо нашего села. В ночное время инсталляция светится и видна издалека. Уставить инсталляцию решили во время семейного ужина, - рассказали домочадцы семьи Сактапа Кусаинова. Нужно отметить, что в прошлом году депутаты Мангистауского маслихата на собственные деньги установили на набережной Актау инсталляцию «Я люблю Актау».