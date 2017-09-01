В городской станции  скорой помощи заявили, что "неотложка", в которую грузили животных на скотном рынке "Тума", им не принадлежит, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - Наши машины вчера все были на вызовах, ни одна из них не заезжала на рынок "Тума". Кроме того, на реанимобиле нет  надписи "103", которая имеется на всех наших каретах скорой помощи. Скорее всего, эта "неотложка" принадлежит одной из частных клиник, которых в Атырау очень много, - сообщила главный врач станции скорой помощи Гульнафис ТАНБАЕВА. В управлении здравоохранения Атырауской области заявили, что данный реанимобиль принадлежит частной клинике и не находится у них на балансе. Напомним, что 31 августа, впереддверии праздника Курбан Айт на скотном рынке  "Тума" была замечена скорая помощь, в которую грузили сразу нескольких баранов. Известие вызвало волну негодования у местных жителей: одни были возмущены тем, что "скорая", вместо того, чтобы помогать больным, разъезжает неизвестно где, другие поспешили напомнить о неприятном запахе, который остается после перевозки скотины в машине. Да сам факт перевозки скота в стерильном медтранспорте уже нарушает все санитарные нормы и правила.   Камилла МАЛИК