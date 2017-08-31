Закупочная цена на зерно колеблется от 33 тысяч до 60 тысяч тенге за одну тонну,  сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В республике продолжается уборочная кампания и к массовой уборке зерновых приступили основные зерносеющие регионы. На данное время убрано четыре миллиона 265 тысяч гектаров, что больше показателей прошлого года. Средняя урожайность составила 13,4 ц/га. Совсем недавно министерство сельского хозяйства Республики Казахстан объявило о закупочных ценах на зерно. Необходимо отметить, что в текущем уборочном сезоне расширен ценовой коридор на закупаемую пшеницу в зависимости от ее качества и места поставки. Таким образом, установлены следующие цены на зерно за 1 тонну: — пшеница 3 класса с клейковиной 23 % и протеином 12 % – 42 000 тенге; — пшеница 3 класса с клейковиной 25 % и протеином 13 % – 45 000 тенге; — пшеница 3 класса с клейковиной 27 % и протеином 14,5 % – 50 000 тенге (54 000 тенге – на ХПП, имеющих возможность тарировать зерно в мешки); — пшеница 3 класса с клейковиной 32 % и протеином 15 % – 60 000 тенге (на ХПП, имеющих возможность тарировать зерно в мешки); — пшеница 4 класса с клейковиной 20 % и протеином 11 % – 39 000 тенге; — пшеница 4 класса с клейковиной 18 % и протеином 9,5 % – 37 000 тенге; — пшеница 5 класса – 33 000 тенге. Также увеличены закупочные цены на ячмень 2 класса до 40 000 тенге, при объеме поставки до 1 000 тонн, при поставке свыше 1 000 тонн – 41 000 тенге. Все цены указаны с учетом НДС. Справочно: подробная информация о качественных показателях зерна и ценах на него размещена на интернет-ресурсе АО «Продкорпорация» www.fcc.kz.
Справка: Пшеницу делят на пять типов. В основу деления на типы положены следующие признаки: цвет (белозерная, краен озерная), ботанический вид (мягкая, твердая) и биологическая форма (яровая, озимая); I, II, III и IV типы делят на подтипы. В основу деления зерна пшеницы на подтипы положены оттенок цвета (темно-красная, светло-красная и т.д.) и стекловидность . Все возделываемые на земном шаре сорта пшеницы в основном относятся к двум ботаническим видам: пшеница мягкая и пшеница твердая. Типовые особенности по существу, являются сортовыми признаками, что наглядно видно при использовании в названных признаках определений «твердозерная» и «мягко- зерная». Эти два вида пшеницы различаются как по химическому составу и биохимическим свойствам зерна, так и по технологическим достоинствам.