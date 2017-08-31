Как рассказали в отделе сельского хозяйства Теректинского района, на сегодняшний день в их районе насчитывается более трех тысяч голов племенного скота мясного направления и более 500 голов молочного направления. - 113 хозяйств занимаются породным преобразование скота. На выплату базовой субсидии (10 тысяч тенге на 1 маточную голову) в этом году поступило 94 заявки. Согласно этим заявкам, специалистами отдела на соответствие критериям правил субсидирования было отказано в субсидировании трем хозяйствам Подстепновского сельского округа и одному хозяйству Федоровского сельского округа. Документы остальных 90 хозяйств отправлены в управление сельского хозяйства. По ним выплачены субсидии более чем на 4,5 тысячи маточного поголовья в сумме 45,62 миллиона тенге. Документы 21 товарного хозяйства за получение 1265 голов приплода только сданы на выплату субсидий, - отметили в отделе сельского хозяйства Теректинского района. Породным преобразованием овец занимается девять хозяйств. - Что касается племенного хозяйства, то с начала года 145 хозяйствами Теректинского района приобретено 385 голов племенных быков и телок мясного направления, в том числе 210 плембыков и 175 племтелок. Хозяйствами района, занимающимися разведением племенного скота мясного направления реализовано в 2017 году 312 голов молодняка, в том числе 60 племтелок и 252 плембыка. Из них 228 голов было продано хозяйствам области, остальные 84 за пределы нашей области, - сообщили в отделе сельского хозяйства Теректинского района.