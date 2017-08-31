24 июня на площади Маншук МАМЕТОВОЙ состоялось торжественное открытие нового памятника трем героям ВОВ, а старый памятник Маншук МАМЕТОВОЙ увезли на реставрацию в неизвестном направлении. В редакцию "МГ" обратилась жительница города, которая обнаружила памятник Маншук Маметовой стоящим на базе одного из предприятий, расположенного на желаевской трассе. - Часто езжу по желаевской трассе, и вот только вчера я увидела, что памятник Маншук МАМЕТОВОЙ стоит во дворе ТОО "Коммунтехсервис". Говорили, что его отправят на реставрацию, а он одиноко стоит за городом до сих пор обшарпанный весь. Почему он не в цеху стоит, а на улице? И даже не накрыт ничем, - возмутилась жительница Уральска Наталья. В пресс-службе акимата ЗКО пояснили, что памятник находится на реставрации, после будет отправлен в Бокейординский район.