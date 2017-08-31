Старый памятник, который должны были отправить на реставрацию, сейчас стоит во дворе предприятия ТОО "Коммунтехсервис", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 24 июня на площади Маншук МАМЕТОВОЙ состоялось торжественное открытие нового памятника трем героям ВОВ, а старый памятник Маншук МАМЕТОВОЙ увезли на реставрацию в неизвестном направлении. В редакцию "МГ" обратилась жительница города, которая обнаружила памятник Маншук Маметовой стоящим на базе одного из предприятий, расположенного на желаевской трассе. - Часто езжу по желаевской трассе, и вот только вчера я увидела, что памятник Маншук МАМЕТОВОЙ стоит во дворе ТОО "Коммунтехсервис". Говорили, что его отправят на реставрацию, а он одиноко стоит за городом до сих пор обшарпанный весь. Почему он не в цеху стоит, а на улице? И даже не накрыт ничем,  - возмутилась жительница Уральска Наталья. В пресс-службе акимата ЗКО пояснили, что памятник находится на реставрации, после будет отправлен в Бокейординский район. Фото Медета МЕДРЕСОВА