Жители нефтяной столицы активно готовятся ко встрече праздника Курбан айт, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". С раннего утра 31 августа на скотном рынке "Тума" развернулся настоящий ажиотаж вокруг ритуальных животных. В течение дня здесь спешат закупиться не только жители города, но и приезжие из пригородных сельских округов. Так, стоимость одного барана едильбаевской породы начинается от 20 тысяч тенге за голову. Животных везут в основном с поселка Орлик Индерского района, а также из разных районов Западно-Казахстанской области. - На всех животных есть бирки, обязательно мы требуем наличие справки Формы 1, - заявляют ветврачи, дежурящие на рынке. Одна большая семья закупает сразу по несколько баранов. Объясняют это местные жители тем, что праздновать Курбан Айт придется три дня, гостей ожидается на выходных очень много. Другие спешат закупить побольше голов, чтобы часть мяса раздать малоимущим и многодетным семьям. Увозят баранов кто как может - кто-то нанимает грузовую "ГАЗель", кто-то увозит на своей же легковушке, кто-то умудрился пригнать на скотный рынок сразу карету скорой помощи. Несколько мужчин в медицинских масках погрузили  животных в салон реанимобиля, где аккуратно был разостлан картон для скота. Напомним, что всего по городу Атырау ветеринары обозначили 4 площадки для забоя скота, на территории центральной мечети "Имангали" приносить животных в жертву строго запрещено. Камилла МАЛИК Фото автора