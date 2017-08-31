Трагедия произошла днем 30 августа. 22-летний парень утонул во время купания в запрещенном месте. Информация на пульт спасателей поступила в 14:19. Как сообщили в ДЧС Мангистауской области, дежурившие на побережье спасатели обнаружили утонувшего солдата примерно в трех метрах от берега. Прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть молодого человека. - Утонувший проходил службу по контракту в воинской части 6656. Молодой человек отдыхал на море в компании троих друзей, - сообщили спасатели.