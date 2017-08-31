Мама Рамины Мухамедьяровой: "Это страшное чувство - наш ребенок болеет, а мы ничего сделать не можем"
Родители Рамины МУХАМЕДЬЯРОВОЙ искренне надеятся, что их ребенок поправится, если они пройдут лечение за границей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказала мама Рамины Мария, ее дочь родилась 20 ноября 2016 года.
- Рамина для нас желанный и долгожданный ребенок. Она родилась абсолютно здоровой девочкой. Все было хорошо, на второй день ее рождения нас выписали из роддома. Она была подвижной и улыбчивой. Спустя полгода начала ползать и умела сидеть, - рассказала мама Рамины.
По словам родителей девочки, через 6 месяцев у девочки произошел инсульт и кровоизлияние в мозг.
- Уже три месяца наша девочка находится в областной многопрофильной детской больнице. Как говорят врачи, она ничего не видит, ни на что не реагирует. Лишь только чувствует свою боль, и от этого все время плачет, пока ей не сделают сильнодействующие обезболивающие уколы. С таким диагнозом нет никакого лечения, есть только паллиативная помощь, - пояснил отец Рамины Руслан.
Родители планируют поехать с дочерью в зарубежную клинику для реабилитации.
- Мы хотим увезти нашу девочку на лечение за рубеж. Мы много писали в заграничные клиники, но отозвалась единственная клиника "Хелиос" в Германии. Там нас готовы принять на реабилитацию. Но нам требуется большая сумма - около 650 евро в сутки. То есть на первое полугодие необходимо 80 тысяч евро. Это очень долгий процесс, и никто не знает, сколько нужно пробыть в больнице - год или два. Мы хотим собрать деньги и увезти Рамину туда, где ей помогут. Зарубежные врачи говорят, что шанс есть, - рассказала мама Рамины. - Мне как матери очень тяжело, так хочется прижать ее к себе, чтобы она вновь чувствовала меня. Я не могу передать словами, что я чувствую каждую минуту, мой ребенок вот так болеет, а мы ничего не можем сделать. Мы по-прежнему надеемся услышать смех нашей малышки.
На реабилитацию Рамины удалось собрать 15 тысяч евро.
- Мы благодарны всем, кто нам помогает. Как оказалось, на свете очень много добрых людей, - со слезами на глазах говорит мама малышки.
Заместитель директора областной детской многопрофильной больницы Александр ГЕХМАН пояснил, что у девочки было обширное кровоизлияние с поражением центральной системы головного мозга.
- Это все произошло 31 мая. 1 июня она была госпитализирована в реанимацию нашей больницы, сейчас переведена в палату. На сегодняшний день девочка получает паллиативное лечение. Применяются препараты, которые снимают спастические боли. Ежегодно в нашей больнице проходит 2-3 ребенка с таким диагнозом. Как правило, в таких случаях идет порок развития сосудов головного мозга, разрыв сосуда и массивное кровоизлияние в мозг. По поводу лечения этого ребенка мы консультируемся с научными центрами Алматы и Астаны. Мы неоднократно отправляли рентгеновские снимки КТ и МРТ, через полгода их примут на реабилитацию в Астану, - пояснил Александр ГЕХМАН.
Все, кто желает помочь Рамине МУХАМЕДЬЯРОВОЙ, может перечислить деньги на следующие счета:
Счёт Сбербанка KZ27914cp643376605463номер карты Сбербанка 4424640011065417счёт Народного банка KZ496010002008875167номер карты Народного банка 4390878266406635номер карты Каспий голд 5169493179713816, иин 930202401204или позвонить по номерам телефона: 8 (747 ) 081 - 39 - 77, 8 (747) 069 - 99-92.Напомним, 6-месячная девочка из Уральска перенесла инсульт весной этого года. Родители просили помощи у неравнодушных людей.
