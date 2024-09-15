Торжества начались с семейного фестиваля «Алматы – наш общий дом» на площади им. Абая, где аким города Ерболат Досаев обратился к алматинцам со словами поздравления.

Жители мегаполиса по традиции в третье воскресенье сентября отмечают День города. В разных частях Алматы проходят праздничные мероприятия – концерты, выставки, флешмобы, фестивали и многое другое.

Торжества начались с семейного фестиваля «Алматы – наш общий дом» на площади им. Абая, где аким города Ерболат Досаев обратился к алматинцам со словами поздравления.

«Алматы должен быть всегда в авангарде, быть ярким примером позитивных изменений, и мы приложим для этого все свои силы, знания и опыт. В наших с вами руках сделать Алматы нашим общим домом, где каждый чувствует себя комфортно и безопасно», - сказал глава мегаполиса, отметив, что бережное отношение и искренняя забота о своем городе являются отличительной чертой алматинцев.

Глава города по традиции отметил вклад в развитие города самых достойных горожан, присвоив им звание «Почетный гражданин города Алматы». В их число вошли слабовидящий художник Алексей Уткин, живописец Ерболат Төлепбай, композитор Ерулан Канапьянов, поэт Есдаулет Ұлықбек, доктор технических наук Жумабай Байнатов, председатель Совета аксакалов Ахметжан Шардинов, директор Центра перинатологии и детской кардиохирургии Гульнара Нурланова, почетный авиатор Дмитрий Душимов и бизнесмен, меценат Нурлан Смагулов.

Кроме того, почетного звания удостоен старейший кукольный театр - Государственный театр кукол.

После награждения почетных жителей аким города осмотрел зоны детских активностей на площади и побеседовал с жителями. Мероприятие продолжилось праздничным концертом с участием солистов и творческих коллективов «Алматы әуендері».

Напомним, днем на площади им. Абая для маленьких алматинцев сегодня проходит развлекательное шоу аниматоров и семейный показ моды с участием медийных личностей.

Вечером в 18:00 перед Дворцом Республики алматинцев ждет постановка «Куклы шоу» Государственного театра кукол, а также концерт звезд тиктока с участием YOLO HOUSE, BIP HOUSE и других популярных алматинцев.

Также в Парке Первого Президента в 10:00 начался уже полюбившийся фестиваль Apple Fest с масштабной культурной и концертной программой, которая продлится до 21:00.

На территории Парка Первого Президента развернуто несколько сцен. На главной сцене с 14:30 выступят Роза Рымбаева и эстрадно-симфонический оркестр акима Алматы. Концерт продолжат этногруппа Steppe Sons, Umberto Project, группа «Музарт Iife» и другие известные артисты. Хедлайнерами вечера станут Hiro и Captown.

Для удобства алматинцев, территория парка разделена на тематические зоны, каждая из которых включит в себя ярмарку яблок, аллею Посольств, площадку садовых инноваций, бульвар цветочных чудес, улицу вкусового путешествия, улицу мастеров ремесленников, проспект великой степной культуры, детские развлечения, квест «Книжные приключения» и кинотеатр под открытым небом, где будут представлены фильмы, вошедшие в «Золотой фонд» казахского кино.

К слову, впервые за всю историю фестиваля будет сварено 1 700 литров яблочного компота, что станет рекордом, занесенным в Книгу рекордов Гиннесса. Средства от продажи компота будут направлены на приобретение саженцев, кормушек для птиц и скворечников для парков города.

Для любителей циркового жанра с 12:00 до 17:00 будет работать цирк Шапито. В программе икарийские игры из Эфиопии Black eagles, клоунский квартет "Курьез", эквилибр на тростях и многое другое. Отметим, что вход именно на цирковое представление будет производиться по билетам, остальные активности на территории парка являются бесплатными. Билеты на Шапито стоимостью от 3 до 4 тыс. тенге уже находятся в продаже в популярных онлайн-сервисах покупки билетов, кассе цирка в парке. После проведения фестиваля цирк будет работать еще десять дней на территории парка.

На Арбате с 11:00 в течение дня проходит фестиваль «Туған күніңмен, Алматым», где жители и гости города могут посетить выставку художников, ярмарку ремесленников, мастер-классы и другие активности. Кроме того, здесь продолжает свою работу ежегодный фестиваль «Кiтап fest».

В 17:00 на площади Астана начнется Almaty Cover Show с участием звезд казахстанской эстрады. На сцене выступят Нагима Ескалиева, Мейрамбек Бесбаев, Kalifarniya, RaiM, Нұрлан мен Мұрат, ARO, Ерболат Кудайберген, Кайрат Тунтеков и другие исполнители. В этот же день, в честь Дня города впервые выступит с сольным концертом на Центральном стадионе один из самых популярных и молодых артистов страны Sadraddin.

Финальным аккордом празднования Дня города станет включение поздравительной подсветки на телебашне «Коктобе» для всех жителей и гостей нашего города. Кроме того, в 21:00 в парке «Коктобе» будет дан праздничный салют.

Напомним, полный перечень праздничных мероприятия можно увидеть на сайте www.almaty.kz и в инстаграм-аккаунтах акимата www.instagram.com/akimat_almaty и Управления культуры www.instagram.com/almatymadeniet.



