Аким Атырауской области сменил кресло на лопату

Это случилось сегодня на общегородском субботнике, когда по городу было высажено 4 тысячи саженцев. Несмотря на проливной дождь, атыраусцы высадили саженцы вяза, карагача, клена и ясеня. - Мы не первый раз проводим такую акцию. Эта наша целенаправленная задача по улучшению окружающей среды региона. Саженцы – местные, они адаптированы к местным условиям, - рассказал аким Атырауской области Нурлан Ногаев, также взявший в этот день лопату в руки. - Мы знаем, что вокруг нашей столицы Нур-Султана по поручению Елбасы был создан зеленый пояс. Было дано поручение заниматься озеленением повсеместно, во