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Социум

Аким Атырауской области сменил кресло на лопату

Это случилось сегодня на общегородском субботнике, когда по городу было высажено 4 тысячи саженцев. Несмотря на проливной дождь, атыраусцы высадили саженцы вяза, карагача, клена и ясеня. - Мы не первый раз проводим такую акцию. Эта наша целенаправленная задача по улучшению окружающей среды региона. Саженцы – местные, они адаптированы к местным условиям, - рассказал аким Атырауской области Нурлан Ногаев, также взявший в этот день лопату в руки. - Мы знаем, что вокруг нашей столицы Нур-Султана по поручению Елбасы был создан зеленый пояс. Было дано поручение заниматься озеленением повсеместно, во
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Аким Атырауской области сменил кресло на лопату
Это случилось сегодня на общегородском субботнике, когда по городу было высажено 4 тысячи саженцев.
Несмотря на проливной дождь, атыраусцы высадили саженцы вяза, карагача, клена и ясеня. - Мы не первый раз проводим такую акцию. Эта наша целенаправленная задача по улучшению окружающей среды региона. Саженцы – местные, они адаптированы к местным условиям, - рассказал аким Атырауской области Нурлан Ногаев, также взявший в этот день лопату в руки. - Мы знаем, что вокруг нашей столицы Нур-Султана по поручению Елбасы был создан зеленый пояс. Было дано поручение заниматься озеленением повсеместно, во всех городах нашей родины. Этот вопрос и на контроле президента, - сказал глава региона. В осенний период, в Атырау обещают  высадить  еще три тысячи саженцев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.   Лина ОЙЛОВА

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