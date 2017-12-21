В Региональной службе коммуникаций прошел брифинг акима г.Атырау Серика ШАПКЕНОВА. В ходе часовой пресс-конференции градональник отвечал на каверзные вопросы местных журналистов. Одним из актуальных стал вопрос о стоимости главного новогоднего украшения - елки, установленной на площади им.Исатая-Махамбета и вызвавшей массовое обсуждение в социальных сетях. - Мы могли и не ставить елку, как предлагают местные жители, и вообще не выделять средства на украшение города. Но когда приезжаешь в другие города - Астану или Алматы, просто поражаешься красоте и убранству этих городов, большим шикарным елкам, новогоднему украшению. Я считаю, что город должен соответствовать статусу города и должен быть украшен, - заявил Серик ШАПКЕНОВ. Отметим, что в социальных сетях развернулись жаркие дискуссии по поводу главной новогодней елки Атырау. Одни считают, что елка слишком простая для нефтяной столицы, вторые требуют установить традиционную пушистую зеленую ель, украсив ее игрушками, третьи и вовсе предложили направить деньги, выделенные на новогоднее убранства города, на помощь малоимущим. - Даже если бы мы не поставили ёлку и не украсили город, люди все равно бы возмущались, - сообщил аким города. К слову, на новогоднее украшение города Атырау из местного бюджета было выделено 89 миллионов тенге. В прошлом году эта сумма составляла 59 миллионов. Более того, по итогам голосования на сайте "Мой ГОРОД" главная ёлка Атырау стала самой красивой в Западном Казахстане. О стоимости нынешней новогодней красавицы аким промолчал.