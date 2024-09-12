Аким города Уральска обратился в суд с иском к собственникам земельных участков в гаражном кооперативе.

Как сообщили в суде ЗКО, аким Уральска обратился подал в суд на собственников земельных участков, расположенных в гаражном кооперативе. Градоначальник просил суд о принудительном отчуждении земельных участков для государственных нужд. На месте гаражей власти собирались построить парк отдыха.

Во время досудебного урегулирования собственники не согласились с предложенной рыночной стоимостью земельных участков, да и в целом люди были против постановления акима о принудительном изъятии земель.

Суд, выслушав стороны и изучив материалы дела, решил отказать акиму города.

Решение не вступило в законную силу.