Аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ вручил юбилейные медали ветеранам ВОВ и тыловикам

Торжественное вручение наград прошло сегодня, 8 апреля, в Салтанат Сарайы. На торжественное вручение пришли более 30 ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Каждому из них юбилейные медали к 70-летию Победы вручал аким области. - Более 1 миллиона 200 тысяч казахстанцев принимали участие в Великой Отечественной войне и более 600 тысяч погибли. Из Западного Казахстана ушли на фронт 76 тысяч жителей, а вернулись только 40 тысяч. Сорок западноказахстанцев награждены званием Герой Советского Союза, шестеро - полные кавалеры Ордена Славы. Ваш боевой дух и любовь к отчизне помогли вы