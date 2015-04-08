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Социум

Аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ вручил юбилейные медали ветеранам ВОВ и тыловикам

Торжественное вручение наград прошло сегодня, 8 апреля, в Салтанат Сарайы. На торжественное вручение пришли более 30 ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Каждому из них юбилейные медали к 70-летию Победы вручал аким области. - Более 1 миллиона 200 тысяч казахстанцев принимали участие в Великой Отечественной войне и более 600 тысяч погибли. Из Западного Казахстана ушли на фронт 76 тысяч жителей, а вернулись только 40 тысяч. Сорок западноказахстанцев награждены званием Герой Советского Союза, шестеро - полные кавалеры Ордена Славы. Ваш боевой дух и любовь к отчизне помогли вы
Marat
Аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ вручил юбилейные медали ветеранам ВОВ и тыловикам
Торжественное вручение наград прошло сегодня, 8 апреля, в Салтанат Сарайы.
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nagrady (5)
 На торжественное вручение пришли более 30 ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Каждому из них юбилейные медали к 70-летию Победы вручал аким области. - Более 1 миллиона 200 тысяч казахстанцев принимали участие в Великой Отечественной войне и более 600 тысяч погибли. Из Западного Казахстана ушли на фронт 76 тысяч жителей, а вернулись только 40 тысяч. Сорок западноказахстанцев награждены званием Герой Советского Союза, шестеро - полные кавалеры Ордена Славы. Ваш боевой дух и любовь к отчизне помогли выстоять в той страшной войне, - сказал Нурлан НОГАЕВ. Как отметил аким области, юбилейные медали получат все ветераны ВОВ и труженики тыла, проживающие в Западно-Казахстанской области.
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   Фото Медета МЕДРЕСОВА
Нурлан Ногаев вручение юбилейные медали

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