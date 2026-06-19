На сегодняшний день в сфере здравоохранения ЗКО трудятся около 8,5 тысячи человек.

Глава ЗКО Нариман Турегалиев тепло поздравил работников здравоохранения с Днем медицинского работника и озвучил важные данные о поддержке молодых врачей, особенно в сельской местности.

Выступая перед медицинским сообществом, аким области подчеркнул, что профессия врача - одна из самых сложных и ответственных, ведь от их внимания, тепла и терпения зависит главное общественное достояние - здоровье людей.

- Отдавая свою жизнь медицине, нужно научиться брать на себя ответственность и за чужую жизнь. Я верю, что вы преодолеете любые трудности и всегда поможете тем, кто нуждается в помощи, - обратился к присутствующим Нариман Турегалиев.

На сегодняшний день в сфере здравоохранения ЗКО трудятся около 8,5 тысячи человек. Глава региона отметил, что труд каждого специалиста заслуживает глубокого уважения, однако в области все еще остается актуальной проблема дефицита кадров.

Для решения этого вопроса в регионе по инициативе акима были усилены меры социальной поддержки для молодых специалистов, готовых ехать работать в районы.

Согласно озвученным данным, начиная с 2023 года в регион прибыл 461 новый врач, из них 246 специалистов были направлены на работу в сельскую местность. За этот период 360 медицинских работников получили единовременные подъемные пособия на общую сумму 1,8 миллиарда тенге.

Аким подчеркнул, что работа по улучшению условий труда медиков и привлечению новых квалифицированных кадров в больницы и поликлиники ЗКО будет продолжена.