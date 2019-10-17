Активный отдых для всей семьи предлагает батутный центр «Flymax»

Если вам и вашим малышам наскучило проводить выходные дни дома, есть отличное решение провести уикенд и устроить отличный спортивный праздник для всей семьи в развлекательном батутном центре «Flymax». По технике безопасности здесь все продуманно до мелочей. Просторный центр площадью 1000 кв. м поделен на несколько игровых зон, огороженных сетками. Все игровое оборудование сделано из экологических материалов и имеет сертификат качества. В каждой зоне кроме родителей за детьми наблюдают аниматоры и инструкторы по технике безопасности. Здесь каждый ребенок найдет себе развлечение по душе. Наприме