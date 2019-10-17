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Бизнес-новости

Активный отдых для всей семьи предлагает батутный центр «Flymax»

Если вам и вашим малышам наскучило проводить выходные дни дома, есть отличное решение провести уикенд и устроить отличный спортивный праздник для всей семьи в развлекательном батутном центре «Flymax». По технике безопасности здесь все продуманно до мелочей. Просторный центр площадью 1000 кв. м поделен на несколько игровых зон, огороженных сетками. Все игровое оборудование сделано из экологических материалов и имеет сертификат качества. В каждой зоне кроме родителей за детьми наблюдают аниматоры и инструкторы по технике безопасности. Здесь каждый ребенок найдет себе развлечение по душе. Наприме
gorod
Активный отдых для всей семьи предлагает батутный центр «Flymax»
Если вам и вашим малышам наскучило проводить выходные дни дома, есть отличное решение провести уикенд и устроить отличный спортивный праздник для всей семьи в развлекательном батутном центре «Flymax».
По технике безопасности здесь все продуманно до мелочей. Просторный центр площадью 1000 кв. м поделен на несколько игровых зон, огороженных сетками. Все игровое оборудование сделано из экологических материалов и имеет сертификат качества. В каждой зоне кроме родителей за детьми наблюдают аниматоры и инструкторы по технике безопасности.
Здесь каждый ребенок найдет себе развлечение по душе. Например, можно исследовать трехэтажный лабиринт и скатиться по винтовой горке в бассейн с мячами.
Чтобы проявить сноровку и проверить свою физическую силу, мальчишкам и девчонкам предлагается пройти полосу препятствий по ниндзя-парку: покататься на качелях, повисеть на боксерских грушах и полазать по скалодрому. Родители могут не опасаться по поводу травмоопасности, так как внизу падение смягчит сухой бассейн с мягкими поролоновыми кубиками.
Бассейн с игровыми модулями установлен и для самых маленьких. Тут же для малышей есть игровая площадка с различными умными игрушками. Так что и маме, и ребенку скучать не придется.
Вы думаете, что на ватрушке можно скатиться только с ледяной горки? А вот и нет! В батутном центре тоже можно покататься на ватрушке, только с тюбинговой безопасной горки. Ваши дети получат огромное удовольствие.
На территории центра также установлен уличный батут, так что в теплую солнечную погоду можно попрыгать на свежем воздухе. Пока дети играют, родители могут развлечь себя настольным теннисом.
Если вы и ваши малыши утомились от активного отдыха и проголодались, к вашим услугам детское кафе. Здесь можно заказать аппетитную пиццу, вкусные гамбургеры, чизбургеры, донеры, различные напитки и коктейли. Тут же можно полакомиться вкуснейшей ароматной кукурузой.
Ломаете голову, где же провести день рождения своего любимого чада и пригласить всех его друзей? «Flymax» - это отличное место для проведения различных детских праздников в VIP-зале, с интересной развлекательной программой и участием аниматоров. Здесь же можно провести новогодние и выпускные утренники.
Если Вас пригласили в гости на торжество, где будут только взрослые, или же необходимо отлучиться по срочным делам, Вы можете заказать услуги няни и спокойно оставить ребенка в центре. О нем прекрасно позаботятся ответственные сотрудники центра.
- Приятная новость для всех: сейчас у нас действует скидка на все игровые зоны. А также в наших планах еще много интересных проектов для наших посетителей. В частности, мы планируем соорудить скалодром для взрослых. Для тех, кто желает получить порцию адреналина, лазание по скалодрому станет прекрасной альтернативой занятию альпинизмом. Мы рады создать прекрасное настроение как для детей, так и для взрослых. У нас вы получите отличный заряд бодрости и обязательно захотите снова сюда вернуться. Кроме этого, мы принимаем заявки на проведение корпоративов, детских утренников, дней рождения и других коллективных мероприятий, - рассказал директор батутного центра «Flymax» Мендибек. Мы ждем вас по адресу: г. Уральск, ул. Жангир хана, 37/6. Тел.: 8(7112) 50-10-25, 8 708 722 49 76. Instagram: @ flymax_uralsk Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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