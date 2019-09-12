До мая 2018 года в Актобе этим занимались две компании- «Акжол LTD” и «Таза кала». Первый прекратил оказывать услуги населению, второй согласно постановлению правительства включили в перечень предприятий, подлежащих ликвидации. При этом оба предприятия вполне сносно справлялись со своей работой. На их место пришли 10 новых компаний, которые городской акимат отобрал по конкурсу, как лучших поставщиков услуг. Но у большинства не оказалось ни специальной техники, ни рабочих. Город быстро погряз в мусоре, во дворах образовались свалки, вскоре из 10 компаний большинство также отказались вывозить ТБО. В городе остались два предприятия, оказывающих такие услуги. Но 11 сентября один из них - ИП «Таза Лайф» прекратил свою работу. В актюбинских дворах мусора стало еще больше. В городе осталось всего одно предприятие, которое занимается вывозом ТБО – «Нео плюс», и оно не справлялось со свалившимся на него объемом работы. 11 сентября отдел внутренней политик акимата Актобе на своей странице в Инстаграм сообщил: «Чтобы избежать усугубления ситуации с вывозом ТБО, компания «Нео Плюс» взяла на обслуживание части территории, где ранее работал ИП «Таза лайф. На остальных участках работает техника Оперативного Штаба. Возможно, в дальнейшем участки на обслуживание возьмет ТОО «Нео Плюс». Ведутся переговоры с руководством этой компании. Но это потребует немалых затрат. Тариф на вывоз ТБО в Актобе – 104 тенге. 60% горожан не оплачивают услуги». Акимат Актобе попросил помощи у строительных фирм. Чтобы избавиться от накопившегося мусора, они пообещали предоставить 30 КамАЗов и 10 погрузчиков. "Прорабатывается вопрос реанимации компании "Таза кала", - говорится в сообщении. По данным отдела ЖКХ Актобе в год на полигон ТБО поступает более 200 тысяч тонн мусора. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.