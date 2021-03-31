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Происшествия

Актюбинцев пугают смертельной аллергией у детей на цитрусовые

Автор рассылки утверждает, что дети умирают от аллергии на мандарины и апельсины. Иллюстративное фото из архива "МГ" По мессенджеру WhatsApp жителям Актобе рассылают фото ребенка, у которого в паху страшные высыпания. Фото сопровождает голосовое сообщение. Некая женщина говорит: "Не давайте детям мандарины и апельсины, они от них умирают, такие сообщения поступают от медсестер. У детей стоматит, болячки, инфекционная больница полная, передайте родственникам". Руководитель управления здравоохранения Актюбинской области Рустем Исаев сообщил, что это фейк. - Ни в одной больнице области массового
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Актюбинцев пугают смертельной аллергией у детей на цитрусовые
Автор рассылки утверждает, что дети умирают от аллергии на мандарины и апельсины. 
Актюбинцев пугают смертельной аллергией у детей на цитрусовые
Актюбинцев пугают смертельной аллергией у детей на цитрусовые
Иллюстративное фото из архива "МГ" По мессенджеру WhatsApp жителям Актобе рассылают фото ребенка, у которого в паху страшные высыпания. Фото сопровождает голосовое сообщение. Некая женщина говорит: "Не давайте детям мандарины и апельсины, они от них умирают, такие сообщения поступают от медсестер. У детей стоматит, болячки, инфекционная больница полная, передайте родственникам". Руководитель управления здравоохранения Актюбинской области Рустем Исаев сообщил, что это фейк. - Ни в одной больнице области массового поступления детей не было, таких больных нет и в двух детских больницах в Актобе, - сказал он. В полиции также опровергли данную информацию. - Информация не соответствует действительности. За распространение ложной информации действующим законодательством РК предусмотрена ответственность, - заявили в ДП Актюбинской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фарида ШАРИП
Актобе аллергия

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