Актюбинцев пугают смертельной аллергией у детей на цитрусовые

Автор рассылки утверждает, что дети умирают от аллергии на мандарины и апельсины. Иллюстративное фото из архива "МГ" По мессенджеру WhatsApp жителям Актобе рассылают фото ребенка, у которого в паху страшные высыпания. Фото сопровождает голосовое сообщение. Некая женщина говорит: "Не давайте детям мандарины и апельсины, они от них умирают, такие сообщения поступают от медсестер. У детей стоматит, болячки, инфекционная больница полная, передайте родственникам". Руководитель управления здравоохранения Актюбинской области Рустем Исаев сообщил, что это фейк. - Ни в одной больнице области массового