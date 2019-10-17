Актюбинские полицейские разыскали 96 без вести пропавших

Помимо этого, стражи порядка разыскали свыше 100 преступников, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте полиции Актюбинской области, за девять месяцев этого года стражи порядка разыскали и задержали свыше 100 преступников, в том числе люди, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления. – Они скрывались от правосудия. Полицейским удалось разыскать пять убийц, четыре насильника, пять грабителей, одного вымогателя. Кроме этого, были найдены 96 людей, которые пропали без вести, а также установлена личность восьми неопознанных труп