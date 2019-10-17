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Социум

Актюбинские полицейские разыскали 96 без вести пропавших

Помимо этого, стражи порядка разыскали свыше 100 преступников, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте полиции Актюбинской области, за девять месяцев этого года стражи порядка разыскали и задержали свыше 100 преступников, в том числе люди, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления. – Они скрывались от правосудия. Полицейским удалось разыскать пять убийц, четыре насильника, пять грабителей, одного вымогателя. Кроме этого, были найдены 96 людей, которые пропали без вести, а также установлена личность восьми неопознанных труп
Арайлым Усербаева
Актюбинские полицейские разыскали 96 без вести пропавших
Помимо этого, стражи порядка разыскали свыше 100 преступников, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте полиции Актюбинской области, за девять месяцев этого года стражи порядка разыскали и задержали свыше 100 преступников, в том числе люди, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления. – Они скрывались от правосудия. Полицейским удалось разыскать пять убийц, четыре насильника, пять грабителей, одного вымогателя. Кроме этого, были найдены 96 людей, которые пропали без вести, а также установлена личность восьми неопознанных трупов, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
полицейские трупы

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