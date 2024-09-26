По данным Telegram-канала Halyqstan, актюбинская полиция проверяет информацию об интимной связи между педагогом и его учеником. Сообщение о предполагаемой половой связи между 24-летней учительницей и ее учеником из старшего класса было распространено в социальных сетях. В нем говорилось, что об отношениях с несовершеннолетним в соответствующие органы сообщил бывший муж преподавательницы. Когда началась эта связь, как долго продолжалась, и была ли вообще, пока неизвестно.

В полиции сообщили лишь, что ведется следствие по факту «полового сношения или иных действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

– Сейчас идут проверочные мероприятия. Оба не сознаются, - отметили в пресс-службе ДП Актюбинской области.

Между тем, по данным Telegram-канала, директор школы уволила педагога сразу же, как только информация попала в соцсети.