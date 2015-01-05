Старая эмблема ФК "Акжайык" Старая эмблема ФК "Акжайык" Футбольный клуб объявил о начале конкурса на разработку новой эмблемы для команды, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу ФК «Акжайык». - У болельщиков клуба появилась уникальная возможность вписать свое имя в историю уральского футбола и стать автором новой эмблемы «Акжайыка». Футбольный клуб решил изменить сегодняшнюю эмблему на новую, которая  будет размещена на игровой и тренировочной формах футболистов, официальном сайте, а также на сувенирной продукции, - сообщили в пресс-службе «Акжайыка». Эмблема должна быть уникальной, современной, презентабельной, и самое главное — ассоциироваться с Западно-Казахстанской областью. Одним из обязательных требований является описание предложенной эмблемы. Свои варианты эмблемы необходимо высылать по электронной почте на адрес [email protected].  К конкурсу допускаются файлы в формате jpg. Работы будут приниматься до 1 февраля. Победитель конкурса получит от футбольного клуба футбольную форму.