Изнасилование 30-летней давности: Наташа Калымбетова обратилась к президенту РК

Четыре месяца назад история уроженки ЗКО Наташи Калымбетовой получила широкий общественный резонанс. В соцсетях 49-летняя женщина рассказала, что 30 лет назад её изнасиловала группа односельчан. На момент случившегося ей было 17-18 лет. По словам Калымбетовой, четверо мужчин вывезли её в заброшенный дом, где изнасиловали, жестоко избив и пригрозив убийством. После произошедшего женщина покинула родное село. Спустя девять месяцев у неё родилась дочь, которую она была вынуждена оставить в доме малютки. Позже Наташа уехала за границу. Сейчас ей 49 лет.

После публикации роликов, по её словам, с ней связались представители полиции ЗКО и Алматы. Стражи порядка завели уголовное дело. Калымбетова приехала в Уральск, где рассказала о своей дочери, которую, предположительно, удочерили граждане Америки.

Спустя четыре месяца после первой огласки Наташа Калымбетова записала открытое видеообращение к президенту Казахстана. Женщина требует наказать виновных и помочь ей найти дочь, которую у неё отобрали сразу после рождения.

По словам пострадавшей, несмотря на то, что она специально прилетела в Казахстан и написала заявление, расследование практически стоит на месте.

- Меня вызвали в Казахстан, я написала заявление. Однако дело не двигается с мертвой точки - следователи ссылаются на то, что нет свидетелей и доказательств. Моя дочь, которая родилась после того кошмара, загадочным образом исчезла из дома малютки. Сейчас, предположительно, она жива, здорова и живет в США. Но чтобы доказать это, необходимо провести ДНК-экспертизу на родство, - рассказывает Наташа Калымбетова.

Главной преградой на пути к воссоединению матери и дочери стали бюрократические и технические сложности. Сдать необходимый генетический тест в Казахстане оказалось невозможным.

- У нас в стране нет лабораторий, которые напрямую сотрудничают с американскими базами - ни в Алматы, ни в Астане. Вернее, лаборатории есть, но они делают экспертизы через Россию. Из-за этого я не могу отправить биоматериал в Америку почтой. Дочь посоветовала мне вылететь в Дубай или Таиланд, чтобы сдать анализы там, в лаборатории, которая работает с США. Но так как я не являюсь резидентом ОАЭ или Таиланда, как физлицо я не могу воспользоваться этой услугой. Дело снова откладывается на неопределенный срок, - объясняет женщина.

В тупиковой ситуации Наташа видит единственный выход - помощь на высшем государственном уровне.