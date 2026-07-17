Более 600 уголовных дел рассмотрели суды ЗКО за первое полугодие

В Западно-Казахстанском областном суде подвели итоги работы судов региона за первое полугодие 2026 года. Как сообщили в суде, за шесть месяцев 2026 года в суды области поступило 13 990 гражданских исков. Это на 18,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной рост связан с делами о банкротстве, трудовыми и жилищными спорами, а также спорами, касающимися права управления транспортными средствами. При этом значительная часть исков поступает от банков, микрофинансовых организаций, коллекторских компаний и государственных органов.

В сфере уголовного судопроизводства отмечается снижение нагрузки. За первое полугодие в суды поступило 648 уголовных дел — на 11% меньше, чем годом ранее. Всего рассмотрено 661 уголовное дело в отношении 750 человек. Также уменьшилось количество вынесенных приговоров и число осужденных.

Снизилось и количество административных исков. За шесть месяцев в суды области поступило 692 таких заявления против 826 за аналогичный период прошлого года. В суде пояснили, что в прошлом году значительную часть административных споров составляли дела, связанные с оспариванием решений комиссии по обеспечению жильем граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации. Сейчас продолжают поступать иски о возмещении ущерба после паводков, однако их число постепенно сокращается.