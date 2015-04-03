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Социум

Альмира Сейджапарова: «Не давайте детям бешбармак на завтрак»

Почему вредно пить соки, что такое перга, когда надо есть фрукты и сколько сахара можно вашему ребенку? Директор O!Cafe, специалист по здоровому питанию, разработчик программ правильного питания Альмира Сейджапарова рассказала о том, чем, как и в каких количествах кормить детей, чтобы они были здоровыми. Моему сыну 9 лет. Год назад, когда он пошел в третий класс, то сильно поправился, вот это "пухленький-хорошенький" просто переросло в ожирение. Тогда я начала глубже изучать вопросы детского питания и ужаснулась. Состояние здоровья детей в Казахстане за последние 15 лет ухудшилось катастрофиче
Marat
Альмира Сейджапарова: «Не давайте детям бешбармак на завтрак»
Почему вредно пить соки, что такое перга, когда надо есть фрукты и сколько сахара можно вашему ребенку? Директор O!Cafe, специалист по здоровому питанию, разработчик программ правильного питания Альмира Сейджапарова рассказала о том, чем, как и в каких количествах кормить детей, чтобы они были здоровыми.
IMG_4206
IMG_4206
 Моему сыну 9 лет. Год назад, когда он пошел в третий класс, то сильно поправился, вот это "пухленький-хорошенький" просто переросло в ожирение. Тогда я начала глубже изучать вопросы детского питания и ужаснулась. Состояние здоровья детей в Казахстане за последние 15 лет ухудшилось катастрофически, у детей начали случаться инсульты. В советское время это было неслыханно вообще! Казахстан занимает 3 место в мире по детским суицидам. А первая причина этого - нарушения веса. В мире 60% людей (это примерно 10 миллионов) умирает от заболеваний, связанных с нездоровым питанием. Родители оберегают своих детей от насилия, вредных привычек, травм, конфликтов, но не задумываются об основной и самой страшной опасности - неправильном питании. Я бы рекомендовала всем родителям изучить анатомию пищеварительной системы. Можно вместе со старшими детьми. Когда мама узнает, что печень в минуту перерабатывает 2 литра крови и как ей тяжело, то, наверное, подумает, что ее нельзя перегружать сладким, жирным и т.д.  Самое главное – сформировать правильные пищевые привычки до 3-4 класса. Совершенно незаметно пухлячок может превратиться в толстого ребенка, и я работаю с такими детьми. Поверьте, им не только неудобно в школе и дома, им не только одиноко и сложно, у них страдают эндокринная и сердечно-сосудистая системы. Поэтому задуматься о питании детей нужно прямо сейчас. Это как строительство дома: плохой фундамент не выдержит даже при самой красивой отделке. Про воду, которая лечит Наши дети совсем не пьют воду. Они пьют яблочный сок, компот или чай. Сок - это сплошной сахар.  Недостаток воды – одна из причин возникновения астматических состояний и аллергии. В потрясающей  книге "Вы не больны, у вас жажда" профессора Брахманхелиджа дается подробное описание воздействия воды на организм, правила ее приема и риски при обезвоживании. Вкратце - не допускать сухости во рту, постоянно пить воду, качественную воду с щепоткой морской соли. В результате его исследований и опытов астматики и аллергики излечиваются от кашля уже через три дня правильного приема воды. Поэтому, если родители решили заняться правильным питанием, то надо сначала научить ребенка пить воду. Как? Полностью убрать из дома все остальные виды напитков, не надо покупать соки, морсы, молоко, питьевые йогурты. Поставьте дома хороший фильтр или покупайте качественную воду, которая продается в стеклянных бутылках, ни в коем случае не в пластиковых. Особенно это актуально в летний период, когда пластик нагревается, отдавая в воду токсины. Я покупаю итальянскую воду, пусть она стоит 400 тенге, но это дешевле, чем покупать соки, газировку, а потом еще и лечиться. Я ставлю стаканы с водой на прикроватные тумбочки себе и сыну, кувшин в зале, на кухне, даю с собой в школу бутылочку с водой. Ребенку достаточно выпивать 4-5 стаканов воды в день, и как только он начнет это делать, он на 50% улучшит свое здоровье. Про сахар, депрессии и ожирение Для ребенка норма потребления сахара составляет 6 граммов в день. Это примерно чайная ложка. В течение недели 40 человек каждый день присылали мне меню своих детей. И я посчитала: дети съедают 300 граммов сахара в день – это полтора стакана! Это сахар в сырниках, блинчиках, фруктах, соках... Вместо шести граммов, которые маленький организм может переработать, мы его забиваем сахаром. В результате с возрастом возникает инсулинорезистентность. Проще говоря, нарушение работы печени и поджелудочной железы, а в результате - неизлечимый диабет (провоцирующий слепоту, нарушения, в нервной и сердечно-сосудистой системах, ухудшение  свертываемости крови). Поэтому задумайтесь, есть ли радость в кока-коле по праздникам. И можете ли вы справиться со школьным буфетом и собственным желанием поесть сладкое перед ребенком. Нужно ли совсем отказаться от сахара? Конечно, нет. Сахар важен, но в норме и при правильном приеме - с 16.00 до 17.00, во всеми любимый полдник. Вот тогда можно съесть и шоколадный кекс, и мороженое, и сладкий фрукт - хурму или грушу - на здоровье! В это время в крови достаточное количество инсулина, и организм спокойно справится с поступившим сахаром, а ребенок получит удовольствие и хорошую привычку! Про белок, который хорош в меру Белок – это очень важный строительный материал для нашего тела. Но наша печень способна переработать только определенное количество белка. Для взрослых – 1 грамм белка на 1 кг веса, а для детей старше 5 лет – 2 грамма белка на 1 кг веса. Рацион детей нашего региона в основном белковый. Я три месяца проводила анализ питания различных семей. Разных национальностей, доходов и возраста детей. Я увидела, что в основном они едят белковую пищу: творожок, тефтели, фрикадельки, сосиски, мясо, рыбу, птицу. Дети не едят овощи и фрукты! Что же происходит в организме при избытке белка? Наша печень не в состоянии с ним справиться, у нее просто нет для этого ферментов. Избыток белка вызывает ее старение, истощает почки и выводит кальций из костей. Только организм закончит работу после завтрака - тут обед, а потом и ужин недалеко. Таким образом тело изнашивается с самого детства, но его нездоровое состояние мы списываем на плохую экологию и некачественную медицину! Поэтому задумайтесь, прежде чем дать орущему ребенку сосиску только потому, что он ее хочет. Это не лучше, чем разрешать своему ребенку курить. Что же делать? Определить норму потребления белка для ребенка соответствующего возраста и придерживаться ее. Научить есть растительный белок, его прекрасным источником является фасоль. Если ребенок ее не ест в отварном виде, можно готовить из нее пюре или супчик, который потом легко взбить в блендере. Про овощи и казахские гены Клетчатка - основа нашей жизни. Она способна перерабатывать все токсины, которые проникают в наш организм, помогает усваивать белок, дает витамины и энергию. Начните день со стакана воды, потом с яблока перед школой или садиком. Сколько употреблять в пищу клетчатки? Есть разные мнения, но хорошо работает "Правило пяти". Ребенок должен съедать пять штучек овощей и фруктов в день. С утра достаньте все из холодильника и убедитесь, что на кухне к вечеру не осталось ничего. Когда есть клетчатку? Хороший вопрос. Утром - фрукты. Обед - сырые овощи, салаты. Полдник - запеченный или сладкий фрукт. Вечером - овощи на пару. Все просто, только именно в этом порядке. Научить есть овощи – это все равно, что научить девочку вести домашнее хозяйство, а мальчика – следить за собой. Почему многие дети не любят овощи? Наша мучная кухня очень удобна: проглотил бешбармак, манту или пельмешку и побежал, быстро насытившись. Поэтому чаще всего родители списывают нелюбовь к овощам на то, что наши предки всю жизнь ели тесто и мясо, и ничего страшного. А то, что наши дети не двигаются так активно, как их предки, родители не задумываются. Надо научиться вкусно готовить овощи и не сдаваться. Ребенку нужно до 8 раз дать попробовать новый продукт, чтобы он нашел свой вкус. Сделайте пюре, добавьте в сырники, пожарьте, запеките, сварите, замаринуйте - хоть цуккини, хоть тыкву. Уверяю, что-то придется по душе вашему ребенку. Я так приучила к свекле - смешала как-то с отварной картошкой и приготовила пюре. За столом сказала: странно - в этом году картошка красная. Ложь во благо - не ложь? (смеется) Про пергу и других помощников Когда мне говорят, что заказывают дорогостоящие продукты с "айхерба", я всегда обращаю внимание людей на то, что у нас предостаточно своих качественных полезных продуктов, которые не содержат нитраты. Например, шубат. В стакане шубата содержится практически дневная норма витамина С. Это шикарный пребиотик. У нас люди покупают японские пребиотики по 250 долларов, а шубат так же прекрасно работает. Или сушеная киргизская клубника, продается во многих супермаркетах. Отличный полдник для ребенка, содержит больше витамина С, чем свежая, отличный антиоксидант, не хуже асаи и годжи. Кунжутные семечки – богатый источник калия, кальция, магния. Каждый салат посыпайте кунжутными семечками, это же несложно. Чередуйте с семечками тыквы, подсолнуха, семенем льна или кедровыми орешками. Все доступно, все в наличии на рынке. Перга – невероятно полезный продукт. Его еще называют пчелиным хлебом. Пчелы выкармливают пергой своих личинок, и у тех за 24 часа полностью формируется нервная система. Японцы уже 15 лет пытаются воспроизвести ее в своих лабораториях, но не могут. Когда я поехала в ноябре на пасеку, я увидела там детей пчеловодов, которые бегали на улице в сапогах, трусах и жилетке на голое тело. Они "сидят" на перге - и все здоровые! Перга продается у пчеловодов, на базаре, где мед. Нужно потреблять всего 4 гранулы в день, только убедитесь, что нет аллергии на мед. Про то, что вреднее чипсов Исключите из рациона ребенка коровье молоко. Давайте миндальное или козье. Куриные яйца в детском рационе замените перепелиными. Перепелки, в отличие от куриц, которых пичкают антибиотиками, ничем не болеют. А если заболеют, то сразу умирают, их невозможно вылечить. Я бы призвала всех мам очень трепетно отнестись к выбору мяса. Вместо курицы, баранины и говядины отдавайте предпочтение индейке, кролику и конине. Индейка и кролик – очень легкое диетическое мясо. Конина – в ней практически нет холестерина, из нее можно делать очень вкусные домашние сосиски. Семейные шашлыки превратите в семейные гриль-вечера! Все родители боятся чипсов, которыми ребенка накормят в гостях, или попкорна в кинотеатре. Но если ребенок дома питается правильно, то все эти эпизодические чипсы, попкорны, кока-колы будут ему не страшны. Вся проблема в том, что мы дома детей кормим неправильно. Наши дети питаются так же, как питаемся мы. Готовьте вместе, составляйте меню вместе, попробуйте хотя бы неделю, и вы увидите, как это увлекательно! А если папа будет перед телевизором есть копченую рыбу с пивом и орать на ребенка, что он толстый, все будет бесполезно. Все бесполезно, если нет культуры питания в семье. На этом можно ставить точку. Детское меню на день: Завтрак - фрукт и каша Второй завтрак - сухофрукты или орешки Обед - овощи и белок (мясо, рыба, птица) Полдник - сладкий фрукт, напиток или выпечка Ужин - белковая пища (мясо, рыба, птица, фасоль, творог, яйца, кефир) Источник: Comode

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