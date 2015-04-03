Альмира Сейджапарова: «Не давайте детям бешбармак на завтрак»

Почему вредно пить соки, что такое перга, когда надо есть фрукты и сколько сахара можно вашему ребенку? Директор O!Cafe, специалист по здоровому питанию, разработчик программ правильного питания Альмира Сейджапарова рассказала о том, чем, как и в каких количествах кормить детей, чтобы они были здоровыми. Моему сыну 9 лет. Год назад, когда он пошел в третий класс, то сильно поправился, вот это "пухленький-хорошенький" просто переросло в ожирение. Тогда я начала глубже изучать вопросы детского питания и ужаснулась. Состояние здоровья детей в Казахстане за последние 15 лет ухудшилось катастрофиче