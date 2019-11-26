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Социум

Американец побил мужчину в Атырау

Пьяный американец после конфликта с мужчиной в Атырау устроил мордобой, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации атырауского адмсуда, в отношении иностранца рассматривалось дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Как сообщили в пресс-службе, инцидент произошел ночью в этом месяце. Гражданин США был пьян и поругался с потерпевшим возле гостиницы «Riviera Park Residence». В пылу ссоры гость из другой страны ударил по лицу своего оппонента. Позже американец раскаялся в содеянном и примирился с соперником. Поэтому административное дело в отношении него суд пр
gorod
Американец побил мужчину в Атырау
Пьяный американец после конфликта с мужчиной в Атырау устроил мордобой, передает NUR.KZ.
Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации атырауского адмсуда, в отношении иностранца рассматривалось дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Как сообщили в пресс-службе, инцидент произошел ночью в этом месяце. Гражданин США был пьян и поругался с потерпевшим возле гостиницы «Riviera Park Residence». В пылу ссоры гость из другой страны ударил по лицу своего оппонента. Позже американец раскаялся в содеянном и примирился с соперником. Поэтому административное дело в отношении него суд прекратил. Напомним, в начале ноября также произошла массовая драка в Алматы. Случилась она на улице Желтоксан возле караоке-бара. Потасовка с участием нескольких людей попала на видео. Запись затем была опубликована в Казнете. Несмотря на то, что в полицию с заявлениями никто после инцидента не обращался, блюстители порядка стали устанавливать участников произошедшего. В результате были задержаны двое студентов первого курса одного из алматинских высших учебных заведений. Как пояснили молодые люди, рукоприкладство последовало после словесного конфликта с незнакомыми парнями. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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