Американец побил мужчину в Атырау

Пьяный американец после конфликта с мужчиной в Атырау устроил мордобой, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации атырауского адмсуда, в отношении иностранца рассматривалось дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Как сообщили в пресс-службе, инцидент произошел ночью в этом месяце. Гражданин США был пьян и поругался с потерпевшим возле гостиницы «Riviera Park Residence». В пылу ссоры гость из другой страны ударил по лицу своего оппонента. Позже американец раскаялся в содеянном и примирился с соперником. Поэтому административное дело в отношении него суд пр