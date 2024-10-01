На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе сегодня, первого октября, начались планово-предупредительные работы (ППР).
В период работ на АНПЗ проведут техническое освидетельствование, ревизию и экспертизу промышленной безопасности технологического оборудования и трубопроводов. Также запланирована замена катализаторов реакторного оборудования. Чистка технологического оборудования (пропарочные работы) произведут в закрытой системе — для исключения попадания в атмосферу вредных веществ, сообщается на официальном сайте АНПЗ.
Отгрузка основных видов нефтепродуктов на период проведения ППР будет осуществлять за счет накопленных запасов в соответствии с планом, согласованным Минэнерго. Сформированный объем запаса нефтепродуктов на начало планово-предупредительных работ в резервуарном парке завода составляет:
- автобензины — 30 тысяч тонн;
- дизельное топливо — 15 тысяч тонн;
- авиатопливо — 6,5 тысяч тонн;
- сжиженный газ — 500 тонн.
Завершение ППР и переход предприятия на стабильный режим запланированы до конца октября 2024 года.
Ранее планово-предупредительный ремонт на АНПЗ проводили в 2022 году.