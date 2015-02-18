Сегодня эксперты общенационального движения "Казакстан-2050" опубликовали необычный рейтинг казахстанских городов, сообщает телеканал КТК. Иллюстративное фото с сайта maps.resurs.kz Иллюстративное фото с сайта maps.resurs.kz Вопреки всем ожиданиям первое место сразу по нескольким показателям не досталось ни Астане, ни Алматы. Самым комфортным городом в республике признали Атырау. Больше всех удовольствия от жизни, по их мнению, получают жители нефтяной столицы. К такому неожиданному выводу эксперты пришли после того, как исследовали 86 городов Казахстана. Специалисты сравнили состояние инфраструктуры, наличие дорог, школ и больниц, проинспектировали сферу ЖКХ, оценили изношенность коммуникаций, качество воды, степень загрязнения воздуха и даже размеры зарплат и пенсий. А вот другой город нефтедобывающего запада Форт-Шевченко оказался в аутсайдерах рейтинга. Зато жители этого населённого пункта могут позволить себе покупку квартиры - столь низкие цены здесь на недвижимость. По словам экспертов движения "Казакстан-2050", столица республики не смогла победить в рейтинге лишь потому, что переполнена и на всех горожан удобств попросту не хватает. "Когда мы ранжировали, то использовали показатели на душу населения. И может, в Атырау не так хороша ситуация по многим показателям в целом. То есть этот город не столько развит, как города Астана и Алматы. Но он достаточно развит для того количества населения, которое там находится", - прокомментировала консультант общенационального движения "Казахстан-2050" Динара Хайрикенова.