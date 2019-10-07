Посетители Renault центра в Атырау - автомобилисты со стажем или те, кто только недавно сел за руль - с удовольствием оценили комплектацию, мощность и просто комфорт известного во всём мире Renault. Акцент на первом тест-драйве в Атырау (до нефтяной столицы новые модели уже протестировали в Нур-Султане, Алматы и Караганде) был сделан на новом купе-кроссовере Renault ARKANA.Жительница Атырау Айгуль тринадцать лет за рулем, из них немало поездила на других иномарках, но в мечтах – приобрести Renault ARKANA, которую только что протестировала. - Рено Аркана – крутой автомобиль! – говорит Айгуль. - Отличный руль, ездить совершенно не сложно, газ вообще прелесть. Вид задний и передний – все хорошо, все отлично устроено. Замечательный круговой обзор. Прекрасная машина!Житель Атырау Александр за рулем три десятка лет. За это время много на чем ездил, но вот уже несколько лет у него Renault Kaptur. Протестировать решил в этот день Renault ARKANA. - Ощущения от поездки приятные. Это хорошая машина. Сам я двигаюсь на "Каптюре" с 2017 года. Это авто меня устраивает. "Аркана" немного схожа с "Каптюром", правда, у меня 2-литровый двигатель. А в "Аркане" коробка передач пошустрее. Сам я с 1990 года за рулем и по работе связан с техникой, долгое время работал автоэлектриком. А потому знаю что к чему. А уж когда проедешь на "Рено" – ни на что больше и не тянет, - улыбаясь говорит Александр.Как рассказала руководитель департамента развития дилерской сети Renault центра в Атырау Марина Чернокожева, Renault ARKANA – это уникальный баланс между элегантностью седана и смелым характером кроссовера. Внедорожные качества совершенно нового купе-кроссовера подчеркнуты внушительным дорожным просветом, короткими свесами и широкими колесными арками вкупе с колесами большого диаметра. В то же время восходящая поясная линия кузова и ниспадающий профиль крыши делают силуэт нового Renault ARKANA более динамичным и элегантным.- Всех жителей Атырау пригласили сегодня на тест-драйв ARKANA и еще трех моделей - Renault Logan Stepway, Renault Kaptur, Renault DUSTER, - сообщила Марина Чернокожева. По ее словам, в Казахстане старт продаж ARKANA начался с 1 сентября. Стартовая цена ARKANA – от 6 695 000 тенге. Есть возможность оформить машину в кредит в Евразийском банке и Сбербанке. Действуют программы «Рено-финанс» со скидкой 6%, а также программа «Поехали!» - 9% от цены авто для клиента.Марина Чернокожева рассказала, что новое авто в этом центре можно приобрести и по программе «Trade in», по которой выгода - до 250000 тенге. - Иными словам, вы сдаете свой старый автомобиль и берете новый со скидкой, - сказала Марина Чернокожева. В Атырау тест-драйв на специально подготовленной мини-трассе проходил впервые - салон Renault открылся в июле прошлого года. Горожане заглядывали на это мероприятие весьма активно, для детей же работали детские уголки. Кто-то из тестируемых жителей Атырау стал на тест-драйве участником розыгрыша фирменных подарков. А кто-то приобрел новинку Renault-ARKANA.Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.