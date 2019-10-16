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Социум

Атыраусцы возмущены осенним нашествием комаров

В Атырау, несмотря на середину октября, наблюдается нашествие комаров, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото grizun-off.ru Горожане возмущены появлением комаров. - Уже давно осень, а москиты до сих пор в Атырау! Когда такое было?! - восклицает горожанка Татьяна Семина. По мнению агронома-энтомолога Нурзили Абдуловой, в Атырау этой осенью излишне благоприятные условия для москитов. - Для выведения комаров нужны оптимальная температура и влажность, что в Атырау как раз пока в достатке, - сказала Нурзиля Абдулова. В нефтяной столице пока ежедневно воздух прогревается до
gorod
Атыраусцы возмущены осенним нашествием комаров
В Атырау, несмотря на середину октября, наблюдается нашествие комаров, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото grizun-off.ru Горожане возмущены появлением комаров. - Уже давно осень, а москиты до сих пор в Атырау! Когда такое было?! - восклицает горожанка Татьяна Семина. По мнению агронома-энтомолога Нурзили Абдуловой, в Атырау этой осенью излишне благоприятные условия для москитов. - Для выведения комаров нужны оптимальная температура и влажность, что в Атырау как раз пока в достатке, - сказала Нурзиля Абдулова. В нефтяной столице пока ежедневно воздух прогревается до +15, 19. Синоптики прогнозируют температуру воздуха до +21 градуса еще как минимум неделю. Горожане продолжают спасаться фумигаторами. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА
комары

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