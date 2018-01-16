Новый спортивный объект назвали в честь заслуженного тренера РК Малика СУЛЕЙМЕНОВА. Строительство здания спорткомплекса в микрорайоне Самал профинансировал уроженец Кызылкогинского района, мастер спорта Айбар ЕСЕНГАЛИЕВ. В спортшколе имеется 34 спальные комнаты, тренажерный зал, рассчитанный на 35 мест, столовая, душевая и специальная площадка для разминок. Одновременно в спортзале могут заниматься до 50 человек. На занятия по джиу-джитсу здесь принимают всех желающих, начиная с шести лет. - Строительство спорткомплекса началось в 2015 году весной, на данный момент все работы завершены, и вот сегодня открылся наш комплекс. Мы полагаем, что этот зал поможет будущим спортсменам в развитии своего мастерства, впереди у наших ребят победы и награды! – сказал Айбар ЕСЕНГАЛИЕВ. Всего в прошлом году в Атырауской области было сдано в эксплуатацию 35 спортивных объектов. Новый спорткомплекс, названный в честь заслуженного тренера РК Малика СУЛЕЙМЕНОВА, стал первым спортивным объектом, который открылся в 2018 году.