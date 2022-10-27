Авиакомпании Казахстана предупредили о возможных задержках рейсов зимой

Осенью и зимой помешать точному исполнению расписания может погода, передаёт Informburo.kz. В осенне-зимний период снова могут возникнуть редкие задержки рейсов, сообщили авиакомпании Казахстана на встрече с комитетом гражданской авиации. - Задержки могут происходить по разным причинам. Например, сейчас уже в Усть-Каменогорске, в Астане были задержки из-за тумана, впереди зима с её непростой погодой. Авиакомпании не держат один самолёт на один рейс. Если происходит где-то задержка, идёт цепная реакция – пока самолёт ремонтируют, пока резервный прилетит в город, проходит время. Но все авиакомпа