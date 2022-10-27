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Социум

Авиакомпании Казахстана предупредили о возможных задержках рейсов зимой

Осенью и зимой помешать точному исполнению расписания может погода, передаёт Informburo.kz. В осенне-зимний период снова могут возникнуть редкие задержки рейсов, сообщили авиакомпании Казахстана на встрече с комитетом гражданской авиации. - Задержки могут происходить по разным причинам. Например, сейчас уже в Усть-Каменогорске, в Астане были задержки из-за тумана, впереди зима с её непростой погодой. Авиакомпании не держат один самолёт на один рейс. Если происходит где-то задержка, идёт цепная реакция – пока самолёт ремонтируют, пока резервный прилетит в город, проходит время. Но все авиакомпа
Дана Рахметова
Авиакомпании Казахстана предупредили о возможных задержках рейсов зимой
Осенью и зимой помешать точному исполнению расписания может погода, передаёт Informburo.kz.
Две группы воров-гастролёров орудовали в Уральске
Две группы воров-гастролёров орудовали в Уральске
В осенне-зимний период снова могут возникнуть редкие задержки рейсов, сообщили авиакомпании Казахстана на встрече с комитетом гражданской авиации.
- Задержки могут происходить по разным причинам. Например, сейчас уже в Усть-Каменогорске, в Астане были задержки из-за тумана, впереди зима с её непростой погодой. Авиакомпании не держат один самолёт на один рейс. Если происходит где-то задержка, идёт цепная реакция – пока самолёт ремонтируют, пока резервный прилетит в город, проходит время. Но все авиакомпании даже в такие тяжёлые моменты довозят пассажиров в пункт назначения. Надо каждую задержку рассматривать индивидуально, – считает представитель SCAT Айгуль Тулгабаева.
Также авиакомпании совместно с аэропортами продолжают решать вопрос с птицами, которые чаще стали попадать в двигатели самолётов при взлёте и посадке.
- Задержка для авиакомпании – это тоже ущерб. Этим летом было несколько случаев столкновения с птицами, зимой такой риск существует. Такие столкновения влияют на техническое состояние самолёта. У авиакомпаний высокие требования по безопасности, и если происходит столкновение с птицей, то идёт полное обследование самолёта. Если есть повреждения, то нужна замена самолёта, – сказал представитель Air Astana Ерболат Байсалыков.
В Комитете гражданской авиации ответили, что авиакомпании вскоре обяжут при изменении времени вылета по их инициативе хотя бы на час выплачивать пассажирам компенсацию, но наказывать авиакомпании из-за переноса рейсов в случае форс-мажоров вроде тумана или столкновения с птицами не планируют. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Казахстан рейс

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