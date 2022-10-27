Авиакомпании Казахстана предупредили о возможных задержках рейсов зимой

- Задержки могут происходить по разным причинам. Например, сейчас уже в Усть-Каменогорске, в Астане были задержки из-за тумана, впереди зима с её непростой погодой. Авиакомпании не держат один самолёт на один рейс. Если происходит где-то задержка, идёт цепная реакция – пока самолёт ремонтируют, пока резервный прилетит в город, проходит время. Но все авиакомпании даже в такие тяжёлые моменты довозят пассажиров в пункт назначения. Надо каждую задержку рассматривать индивидуально, – считает представитель SCAT Айгуль Тулгабаева.Также авиакомпании совместно с аэропортами продолжают решать вопрос с птицами, которые чаще стали попадать в двигатели самолётов при взлёте и посадке.
- Задержка для авиакомпании – это тоже ущерб. Этим летом было несколько случаев столкновения с птицами, зимой такой риск существует. Такие столкновения влияют на техническое состояние самолёта. У авиакомпаний высокие требования по безопасности, и если происходит столкновение с птицей, то идёт полное обследование самолёта. Если есть повреждения, то нужна замена самолёта, – сказал представитель Air Astana Ерболат Байсалыков.В Комитете гражданской авиации ответили, что авиакомпании вскоре обяжут при изменении времени вылета по их инициативе хотя бы на час выплачивать пассажирам компенсацию, но наказывать авиакомпании из-за переноса рейсов в случае форс-мажоров вроде тумана или столкновения с птицами не планируют. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.