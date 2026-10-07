Автомобили Бауыржана Момышұлы: на чем ездил известный народный герой

В традиционной культуре казахского народа верный конь всегда занимал особое место в жизни воина. У Бауыржана Момышұлы также был боевой конь, с которым он прошел войну. Однако в годы войны полковнику приходилось использовать не только лошадей, но и автомобили, передает МойГород

В материале Tengri Auto, подготовленном совместно с Республиканским автомобильным журналом QAZ-Auto, рассказывается об автомобилях, которые были связаны с военной службой Бауыржана Момышұлы.

Фото: QAZ-Auto

Willys MB

Занимая командную должность, Бауыржан Момышұлы далеко не всегда мог использовать лошадь в качестве основного средства передвижения. Военная обстановка требовала оперативно перемещаться между штабом и линией фронта, доставлять донесения и выполнять другие задачи. Поэтому за командным составом Красной армии закреплялись служебные автомобили с водителями.

Фото: QAZ-Auto

К началу Великой Отечественной войны автомобильный парк Красной армии значительно уступал немецкому. В частности, советские войска имели примерно вдвое меньше автомобилей, чем армия Германии. Одним из способов восполнить этот дефицит стали поставки техники от союзников, прежде всего США и Великобритании.

Среди поступавшей в СССР техники были грузовые автомобили и легкие армейские внедорожники. Последние в основном были представлены моделями Ford и Willys. Наибольшее распространение на фронте получил Willys MB, который практически не отличался по конструкции от поставлявшегося параллельно Ford GPW.

Фото: QAZ-Auto

Всего из США в Советский Союз было поставлено более 40 тысяч таких автомобилей. Один из Willys MB оказался в распоряжении полковника Момышұлы. На сохранившихся фотографиях на капоте автомобиля можно увидеть обозначение «U.S.A.» и армейский номер.

Willys MB был многоцелевой машиной. Его использовали для доставки срочных донесений с линии фронта, эвакуации раненых и перевозки различных грузов. Автомобиль также мог буксировать артиллерийское орудие массой до полутора тонн. При этом главным преимуществом Willys оставалась его проходимость, особенно важная в условиях фронтового бездорожья и грязи.

Dodge WC-51

Еще одним значимым штабным автомобилем, поставлявшимся из США, был Dodge WC-51. В Красной армии его часто называли «три четверти». Такое название было связано с грузоподъемностью автомобиля, которая составляла около 750 килограммов, то есть три четверти тонны.

Фото: QAZ-Auto

Dodge WC-51 относился к классу легких полноприводных грузовиков. Как и Willys, он использовался в том числе при штабах. При этом автомобиль имел ряд преимуществ перед американским внедорожником. Dodge оснащался более мощным двигателем, вмещал больше людей, мог буксировать более тяжелые артиллерийские орудия и хорошо справлялся со сложным бездорожьем.

В то же время по маневренности он уступал Willys. Для фронтовых условий эта разница могла иметь значение, поскольку высокая мобильность зачастую была необходима для быстрого перемещения и ухода от огня противника.

В материале Tengri Auto отмечается, что вопрос о том, использовал ли непосредственно Бауыржан Момышұлы Dodge WC-51 в ходе войны, не имеет однозначного документального подтверждения. Однако военные эксперты считают, что использование такой машины в определенных ситуациях было вполне оправданным.

Фото: QAZ-Auto

Например, Dodge мог понадобиться при выдвижении к линии фронта или в тыл сразу нескольких представителей командования. Использовать для этого несколько Willys было бы не всегда рационально, тогда как служебная «Эмка», закрепленная за штабом, не предназначалась для тяжелого бездорожья.

Одно из сохранившихся фотографических свидетельств показывает Бауыржана Момышұлы рядом с Dodge WC-51. Снимок подтверждает, что подобные автомобили находились в воинской части, где служил полковник.

Трофейный Opel Super 6

Отдельный интерес представляют автомобили, которые попадали в распоряжение советских военных в качестве трофеев. Так называли технику, захваченную у противника и впоследствии использовавшуюся уже против немецких войск. Такая практика была распространена на обеих сторонах фронта.

На одной из фотографий, где запечатлен старший офицерский состав воинской части, в том числе Бауыржан Момышұлы, на заднем плане можно увидеть сразу несколько автомобилей.

Фото: QAZ-Auto

Присутствие Willys MB на снимке объясняется его распространенностью в советских войсках и поставками по ленд-лизу. Однако расположенный за ним четырехдверный седан Opel Super 6 имеет другое происхождение.

Этот автомобиль, судя по историческим материалам, относится к категории трофейной техники. Таким образом, фотография позволяет увидеть не только командный состав воинской части, но и различные типы автомобилей, которые использовались советскими военными в годы войны.

Chevrolet Impala и Куба: визит Бауыржана Момышұлы на Остров свободы

После окончания войны известность Бауыржана Момышұлы вышла далеко за пределы Советского Союза. О его военных подвигах знали не только в СССР, но и за рубежом. В частности, кубинский лидер Фидель Кастро, отвечая на вопрос о советских героях Второй мировой войны, чьи взгляды и судьба были ему близки, назвал имя Бауыржана Момышұлы.

Фидель Кастро рассказывал, что узнал о казахском военачальнике благодаря роману «Волоколамское шоссе», в котором подробно описывались события войны и роль Момышұлы. По словам кубинского лидера, его особенно впечатлили мужество и смелость советского офицера.

Фото: QAZ-Auto

Позже Бауыржан Момышұлы получил приглашение посетить Кубу и стал почетным гостем Острова свободы. Во время визита кубинское военное руководство стремилось не только познакомиться с известным советским военачальником, но и получить его оценку организации военных подразделений страны.

В ходе поездки Момышұлы посещал воинские части, знакомился с вооружением и техникой, встречался с военнослужащими и участвовал в беседах с представителями кубинского командования.

Однако внимание Бауыржана Момышұлы во время визита привлекала не только военная техника. На Кубе продолжилось его знакомство с американскими автомобилями, начавшееся еще в годы войны.

На весь период пребывания Момышұлы на острове за ним закрепили американский автомобиль Chevrolet Impala 1959 модельного года. Это был один из самых узнаваемых американских автомобилей своего времени длиной около 5,5 метра, оснащенный мощным двигателем V8.

В конце 1950-х годов дизайн Chevrolet Impala считался весьма современным даже по меркам дорогих американских автомобилей. Большой кузов, характерные хвостовые кили и многочисленные декоративные элементы отражали стилистику американского автопрома той эпохи.

Фото: QAZ-Auto

Для Советского Союза подобная машина была настоящей редкостью. В конце 1950-х годов на советских дорогах находилось всего два автомобиля Chevrolet Impala. Один из них, темно-зеленого цвета, использовался американским посольством. Второй принадлежал сотруднику посольства Канады.

Советских автомобилей, сопоставимых с Impala по классу и размерам, практически не было. Ближайшим аналогом считался ЗИМ, однако по техническим характеристикам и дизайну он значительно уступал американскому автомобилю. В частности, советская модель оснащалась шестицилиндровым двигателем и имела более консервативный внешний вид.

Таким образом, во время визита на Кубу Бауыржан Момышұлы получил возможность познакомиться с одним из наиболее эффектных представителей американского автопрома конца 1950-х годов, который в то время был практически недоступен для обычных советских граждан.

Личный автомобиль Бауыржана Момышұлы: правда и мифы о ГАЗ-М21 «Волга»

Несмотря на известность Бауыржана Момышұлы как героя войны и впоследствии заслуженного писателя, достоверных сведений о том, что у него был личный автомобиль, практически не сохранилось.

Такая ситуация выглядит необычно, поскольку многие известные люди того времени имели собственные машины. К примеру, у писателя Мухтара Ауэзова было три автомобиля. При этом произведения Момышұлы пользовались большой популярностью. В 1960 году книга «За нами Москва», как и роман Мухтара Ауэзова «Путь Абая», получила широкую известность и была издана большим тиражом.

Одной из возможных причин отсутствия сведений о личном автомобиле могло быть отношение самого Бауыржана Момышұлы к машине как к средству передвижения, без которого он вполне мог обходиться. Нет достоверных свидетельств того, что его когда-либо видели за рулем, как нет и подтвержденной информации о том, умел ли он самостоятельно управлять автомобилем.

При этом сохранились воспоминания родственников и жителей родного села, которые позволяют предположить, что в последние годы жизни Момышұлы все же обзавелся автомобилем.

По воспоминаниям его внука и племянника, в конце 1960-х или начале 1970-х годов писатель приобрел ГАЗ-М21 «Волга». К этому времени автомобиль, судя по всему, действительно стал для него необходимостью: возраст давал о себе знать, а города Казахстана заметно менялись, становились более крупными и загруженными.

Фото: QAZ-Auto

Речь шла о «Волге» 21-й модели светлого, предположительно голубого или серого цвета. К моменту предполагаемой покупки производство этой модели уже завершилось, поэтому автомобиль, вероятнее всего, был приобретен с рук.

Относительно цвета машины существуют разные воспоминания. Однако в одном родственники и знакомые Момышұлы сходятся: сам Бауыржан Момышұлы за руль не садился. Для поездок он пользовался услугами наемного водителя.

Эти сведения частично подтверждают и воспоминания жителей села имени Бауыржана Момышұлы, которое ранее называлось Қолбастау, а затем Бурное. Односельчане вспоминали, что примерно в 1970–1971 годах Момышұлы приезжал в родное село на светлой «Волге» ГАЗ-М21.

При этом документальных подтверждений тому, что именно этот автомобиль принадлежал Бауыржану Момышұлы, обнаружить не удалось. Почему машину односельчане воспринимали именно как личный автомобиль писателя, однозначно установить также невозможно.

Тем не менее воспоминания родственников и жителей родного села формируют устойчивую версию о том, что в последние годы жизни у Бауыржана Момышұлы действительно была ГАЗ-М21 «Волга», хотя сам он автомобилем не управлял.