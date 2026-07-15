«Авторитет, смотрящие и секачи»: в Уральске судят банду, собиравшую «дань» с осужденных

Дело в отношении шестерых отбывающих наказание мужчин направлено в специализированный межрайонный суд по уголовным делам. Их обвиняют сразу по нескольким тяжким статьям Уголовного кодекса: создание и руководство ОПГ, вымогательство, мошенничество, доведение до самоубийства, подделка документов и причинение вреда здоровью. Уголовное дело рассматривает судья Райгуль Амангелдинова. На скамье подсудимых шесть арестантов: Амирхан Мукашев, Алишер Сарбасов, Медет Бегалиев, Асылжан Ибраев, Азамат Суйеу и Асылбек Зулкашев. Последний, кстати, является организатором всей схемы, но отказался участвовать в суде.

Ни для кого не секрет, что в учреждениях уголовно-исполнительной системы действует неформальная система взаимоотношений между осужденными, основанная на иерархии. Этим и воспользовались подсудимые. Так, из обвинительного акта следует, что Асылбек Зулкашев занимает лидирующее положение в криминальном мире Казахстана и обладает устойчивым авторитетом среди осужденных. В 2015 году суд ЮКО приговорил его к 16 годам лишения свободы за организацию незаконного игорного бизнеса. Это была не первая его судимость и он хорошо знал уголовную субкультуру и способы влияния на сокамерников. Зулкашев в 2023 году прибыл в учреждение Уральска и в кратчайшие сроки внедрил свои правила.

- Он организовал институт так называемых "смотрящих", определил порядок подчиненности, распределил роли и обязанности между своими сообщниками. Таким образом он создал устойчивую организованную преступную группу. В тот же год в УИС для отбывания наказания прибыли Ибраев, Сарбасов, Мукашев, Суйеу и Бегалиев. Зулкашев на новом месте решил иметь собственный источник дохода для комфортного пребывания в колонии. Главным "смотрящим" определил себя. Также он назначил "приближенных" и "секачей", - зачитала прокурор Дина Изтлеуова.

Таким образом, Мукашев и Сарбасов были назначены "смотрящими" за промзонами и передачками для осужденных, где и были сосредоточены основные финансовые потоки. Бегалиеву, Ибраеву и Суйеу досталась роль "секачей" - они тоже стали активными соучастниками группы, безоговорочно выполнявшими приказы. При этом доход от своей деятельности они получали на банковские карты, оформленные на своих родственников и других осужденных.

Всего подсудимые фигурируют в девяти эпизодах преступлений, которые совершались с 2023 по 2025 годы. Так, первой жертвой преступной группы стал осужденный, который только прибыл в колонию. Участники ОПГ узнали, что у его матери есть действующий магазин в Уральске, и решили улучшить свое материальное положение. Они начали вымогать у мужчины деньги, угрожая в противном случае избиением и пытками. Потерпевший, испугавшись за свою безопасность, был вынужден согласиться. Он начал просить деньги у мамы, которая в разное время перевела сыну 1,5 млн тенге. Кроме этого, Мукашев и его банда вынудили его оформить в кредит кондиционер и iPhone 15. В последующем техника была продана за более низкую цену, а деньги перечислены членам ОПГ. Не выдержав давления, потерпевший несколько раз пытался покончить с собой, а в конце вынужден был написать заявление в полицию.

Следующим объектом вымогательства стал другой осужденный, который недавно продал дом в Актобе. Об этом узнали участники ОПГ и решили прикарманить его деньги. Но в этот раз они действовали по-другому: преступники обещали новоприбывшему арестанту помощь в УДО. Поверив в их слова, он заплатил 1,1 млн тенге. На этом группа не остановилась и продолжила вымогать деньги у сокамерника, угрожая физической расправой не только ему, но и его родственникам. В доказательство своих слов они даже избили его. Таким образом, родственники передали членам ОПГ еще значительную сумму денег. Всего этому осужденному причинен ущерб в 6 млн тенге. В конце потерпевший вынужден был обратиться с жалобой в прокуратуру, однако его обидчики вынудили его забрать заявление, пообещав УДО. Позже они предоставили мужчине поддельное постановление суда об УДО. Однако он заподозрил неладное и вновь написал заявление.

Досталось и другому заключенному, которого члены ОПГ заподозрили в доносе. Зулкашев и другие избили его и потребовали 1 млн тенге. По версии следствия, жертвами обмана преступной группы стали не только заключенные, но и рядовые казахстанцы. Они размещали ложные объявления на различных площадках и опустошали карманы доверчивых граждан. Ущерб исчислялся миллионами.

К слову, сотрудники колонии, допустившие такие нарушения, уже не работают в учреждении, и в отношении них ведется досудебное расследование.