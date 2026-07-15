Казахстанцы накопили на депозитах рекордную сумму

Объем вкладов граждан в банках Казахстана обновил исторический максимум, впервые превысив 29 трлн тенге, сообщает Ranking.kz. С начала года показатель вырос на 18%, а за последний месяц - на 2,5%.

Сегодня средства населения обеспечивают почти 60% всего фондирования банков, что подтверждает роль депозитов как основного инструмента сбережения для граждан. При этом рынок остается высококонцентрированным: около 96% всех вкладов сосредоточено в десяти крупнейших фининститутах.

Среди десяти крупнейших банков наиболее высокую динамику за год продемонстрировал Bank RBK, увеличив портфель на 43,1%. Среди ключевых продуктов банка выделяется сберегательный депозит Grand со ставкой вознаграждения до 17,52% (ГЭСВ до 19%).

Высокие темпы роста за год также показали ForteBank (+30,7%) и Отбасы банк (+30,1%). По месячному приросту лидирующие позиции заняли Freedom Bank (+5,4%) и Банк ЦентрКредит (+3,8%).

Как отмечают аналитики, рост доверия к банковским вкладам обусловлен несколькими факторами: