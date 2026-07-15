Назначен новый вице-министр промышленности и строительства Казахстана

Им стал Мырзабаев Дархан Тлеубердыевич.

Постановлением правительства на пост вице-министра промышленности и строительства назначен Дархан Мырзабаев, сообщает официальный сайт правительства РК.

Сообщается, что Мырзабаев Дархан Тлеубердыевич родился в 1989 году в Павлодарской области. Окончил Казахский национальный технический университет им. К.Сатпаева, Национальную высшую школы нефти и источников энергии Французской Республики, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Китайско-Европейскую международную школу бизнеса.

Трудовую деятельность начал геофизиком-стажером ТОО "PGS Kazakhstan" в Алматы.

2012 - 2015 гг. - старший полевой геофизик Schlumberger Ltd, Лондон.

2015 - 2019 гг. - младший инженер, инженер по разработке месторождений Департамента разведки и разработки ТОО "Тарбагатай Мунай".

2020 год - менеджер программы компании Amazon EU S.A.R.L

2021–2022 гг. - старший консультант ТОО "Эрнст энд Янг консультационные услуги".

2022-2023 гг. - исполняющий обязанности руководителя, руководитель Управления цифровых технологий Павлодарской области.

2023 год - менеджер ТОО "CSI Stat".

2024 год - исполняющий обязанности директора, директор Департамента развития инноваций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

2024-2025 гг. - заместитель председателя Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

С октября 2025 года по настоящее время работал заведующим Отделом искусственного интеллекта и цифровой трансформации Аппарата Правительства РК.