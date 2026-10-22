BAIC Х7: Практичный комфорт в реальной жизни

Массаж и вентиляция сидений, кресло переднего пассажира с поддержкой для ног, просторный салон и электронные ассистенты водителя — BAIC X7 делает ставку на комфорт в повседневных поездках и семейных путешествиях.

Массаж и вентиляция сидений, кресло переднего пассажира с поддержкой для ног, просторный салон и электронные ассистенты водителя — BAIC X7 делает ставку на комфорт в повседневных поездках и семейных путешествиях.

В Казахстане кроссовер доступен в трёх комплектациях стоимостью от 9 990 000 тенге.

Комфорт начинается с пространства

При выборе семейного автомобиля внимание обычно уделяют характеристикам двигателя, расходу топлива и оснащению водительского места.

Однако в повседневной эксплуатации не менее важным оказывается удобство пассажиров — особенно если автомобиль используется для поездок с детьми, путешествий между городами или длительного пребывания в дороге.

Инженерные решения в BAIC X7 ориентированы на эргономику и практичность:

Фото: Allur

Габариты и интерьер: Колёсная база BAIC X7 составляет 2800 мм, благодаря чему в салоне предусмотрено достаточно пространства для пассажиров второго ряда. Это особенно важно в длительных поездках, когда возможность удобно расположиться напрямую влияет на комфорт в дороге.

Интерфейсы и мультимедиа: В передней панели установлена единая консоль из двух 12,3-дюймовых экранов (приборная панель и мультимедиа), а также отдельный сенсорный дисплей климат-контроля. Для управления функциями комфорта пассажиров второго ряда предусмотрена панель в центральном подлокотнике. Такое оснащение особенно актуально для семейных поездок, когда удобство пассажиров имеет не меньшее значение, чем комфорт водителя.

Акустический комфорт: В конструкции кузова и силового агрегата реализовано 21 инженерное решение для снижения шума и вибраций, сохраняя тишину в салоне в пробках и на шоссе. Снижение шума и вибраций особенно актуально при ежедневных поездках по городу, когда водитель и пассажиры проводят значительное время в автомобиле.

С учётом климатических условий Казахстана

Фото: Allur

В Казахстане автомобиль должен быть готов к эксплуатации в условиях заметных сезонных перепадов температур: от зимних морозов до летней жары.

По информации производителя, перед запуском серийного производства BAIC X7 прошёл программу климатических испытаний общей продолжительностью более 40 000 часов. В технических материалах также указан температурный диапазон испытаний от −58 до +90 °C.

Для казахстанских покупателей климатическая устойчивость имеет вполне практическое значение. От автомобиля ожидают стабильной работы оборудования как в зимний период, так и в жаркую погоду, особенно при регулярных поездках на большие расстояния.

Двигатель и системы помощи водителю

Фото: Allur

Кроссовер BAIC X7 оснащается турбированным двигателем объёмом 1,5 литра мощностью 188 л. с. В паре с ним работает 7-ми ступенчатая роботизированная трансмиссия с двойным сцеплением (7DCT).

Дорожный просвет составляет 200 мм — характеристика, актуальная для эксплуатации на городских дорогах с неровным покрытием и при поездках по загородным маршрутам.

В зависимости от комплектации автомобиль оснащается электронными системами помощи водителю ADAS. Среди предусмотренных функций:

Адаптивный круиз-контроль (ACC), помогающий поддерживать заданную скорость и дистанцию до впереди идущего автомобиля.

Система удержания в полосе движения.

Контроль слепых зон.

Интеллектуальная система автоматической парковки.

Эти технологии помогают водителю в различных дорожных ситуациях, снижая нагрузку при движении и маневрировании.

Три комплектации: от повседневного комфорта до расширенного оснащения

На казахстанском рынке BAIC X7 предлагается в трёх комплектациях, различающихся набором оборудования и функциями комфорта.

Comfort — от 9 990 000 тенге.

Начальная комплектация включает 18-дюймовые легкосплавные диски, цифровую панель управления, климат-контроль и основные системы безопасности.

Comfort подойдёт покупателям, которым важны просторный салон, автоматическая трансмиссия и необходимый набор оборудования для повседневной эксплуатации.

Luxury — от 10 390 000 тенге.

Комплектация дополнена 19-дюймовыми легкосплавными дисками с двухцветной проточкой, расширенным набором функций подогрева, вентиляцией сидений и комплексом электронных ассистентов ADAS.

Luxury представляет интерес для тех, кто регулярно использует автомобиль как в городе, так и в дальних поездках, и хочет получить больше функций комфорта без перехода к максимальной комплектации.

Premium — от 11 990 000 тенге.

В максимальной комплектации основной акцент сделан на комфорте пассажиров.

В числе её особенностей — сиденья с функцией массажа, включая второй ряд, переднее пассажирское кресло Zero Gravity с электрической поддержкой для ног, панорамная крыша и интеллектуальная система автоматической парковки.

Комфорт, который можно оценить лично

BAIC X7 предлагает сочетание просторного салона, современного технологического оснащения и решений, рассчитанных на удобство всех находящихся в автомобиле.

При этом одна из особенностей модели — внимание к пассажирам второго ряда. Возможность пользоваться функциями подогрева, вентиляции и массажа в зависимости от комплектации, дополнительное пространство и отдельные элементы управления комфортом делают X7 интересным вариантом для семейных поездок и путешествий на большие расстояния.

Для покупателей, выбирающих автомобиль в ценовом сегменте от 9 990 000 тенге, BAIC X7 предлагает три варианта оснащения — от практичной базовой версии до комплектации с расширенными функциями пассажирского комфорта.

Оценить пространство салона, удобство посадки и работу оборудования можно во время личного знакомства с автомобилем.

Подробная информация о комплектациях, актуальных ценах и условиях приобретения представлена на официальном сайте baic.com.kz. Записаться на тест-драйв можно также в официальных дилерских центрах BAIC в Казахстане.