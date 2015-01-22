Об этом передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на председателя ювенального суда по ЗКО Фариду КУРМАНОВУ. Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Сегодня, 22 января, на брифинге в ювенальном суде Фарида КУРМАНОВА рассказала о том, где отбывает наказание гражданин Великобритании Барух ПИТЕР, которого 25 июня прошло года ювенальный суд ЗКО приговорил к 8 годам лишения свободы за изготовление порнографических материалов с участием несовершеннолетних и развращение малолетних с отбыванием наказания в колонии общего режима. Спустя два месяца, 25 августа, коллегия апелляционного суда оставила приговор суда первой инстанции без изменений. К слову, британец не признавал своей вины ни по одной из статей обвинения, предъявленных ему. - Он утверждал, что не знал о несовершеннолетнем возрасте девушек, говорил, что они сами находили его в социальных сетях и сами приходили к нему, - рассказала Фарида КУРМАНОВА. - К тому же он уверял, что не вывозил порнографические фотографии несовершеннолетних девочек за пределы республики Казахстан, и что при выезде из страны оставлял свой рабочий ноутбук здесь, в Казахстане, у знакомого. Однако на суде он не стал говорить, кому именно оставлял ноутбук, заявляя, что не хочет, чтобы этого человека вызывали в суд. После решения апелляционной коллегии областного суда, он не стал подавать на кассацию, видимо, согласившись с судом, все сроки на обжалование прошли. Сейчас, насколько нам известно, он отбывает наказание в колонии в Алматинской области. Напомним,  британец Барух ПИТЕР был выявлен 14 января 2014 года в гостинице "Шагала" в Уральске. В номере отеля были обнаружены ноутбук и электронные носители с фотографиями малолетних девочек, которые он пытался уничтожить. «Модели» оказались учащимися общеобразовательных школ Уральска и Атырау. Только 7 февраля британец был задержан на трое суток, а 10 февраля Уральский городской суд удовлетворил ходатайство следователя ДВД о санкционировании ареста Бароха ПИТЕРА. В общей сложности с участием девочек-подростков он сделал более 600 фотографий порнографического характера. До приезда в Уральск по приглашению ТОО "ЖайкМунай" Барух Питер работал на проекте Кашаган. Еще до начала суда в прокуратуру Уральска обратились родители британца, которые просили учесть семейное положение их сына (он воспитывал двух малолетних детей), а также возраст родителей, и не лишать его свободы. К слову, 9 из 11 потерпевших подали исковое заявление на возмещение морального ущерба в общей сложности на 5 миллионов 400 тысяч тенге, которые им впоследствии возместили родители иностранца. uvenalsud Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА  