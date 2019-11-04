База отдыха «Алаш» провела благотворительный обед для детей и пожилых людей

1 ноября руководство турбазы «Алаш» пригласило пожилых людей из дома престарелых, а также детей-сирот из Областной детской деревни семейного типа и детей из центра временной адаптации на праздничный обед. - Мы приготовили для них праздничный стол, угостили вкусным бешбармаком, салатами, выпечкой, сладостями. Для детей устроили развлекательные игры и дискотеку, а для пожилых людей звучит прекрасная игра на домбре и душевные песни, - говорит владелец базы отдыха «Алаш» Каирбек Джардемов. – После этого вручим всем памятные подарки. Мы просто хотели таким образом уделить им внимание, ведь порою эт