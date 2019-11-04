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Бизнес-новости

База отдыха «Алаш» провела благотворительный обед для детей и пожилых людей

1 ноября руководство турбазы «Алаш» пригласило пожилых людей из дома престарелых, а также детей-сирот из Областной детской деревни семейного типа и детей из центра временной адаптации на праздничный обед. - Мы приготовили для них праздничный стол, угостили вкусным бешбармаком, салатами, выпечкой, сладостями. Для детей устроили развлекательные игры и дискотеку, а для пожилых людей звучит прекрасная игра на домбре и душевные песни, - говорит владелец базы отдыха «Алаш» Каирбек Джардемов. – После этого вручим всем памятные подарки. Мы просто хотели таким образом уделить им внимание, ведь порою эт
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База отдыха «Алаш» провела благотворительный обед для детей и пожилых людей
1 ноября руководство турбазы «Алаш» пригласило пожилых людей из дома престарелых, а также детей-сирот из Областной детской деревни семейного типа и детей из центра временной адаптации на праздничный обед.
- Мы приготовили для них праздничный стол, угостили вкусным бешбармаком, салатами, выпечкой, сладостями. Для детей устроили развлекательные игры и дискотеку, а для пожилых людей звучит прекрасная игра на домбре и душевные песни, - говорит владелец базы отдыха «Алаш» Каирбек Джардемов. – После этого вручим всем памятные подарки. Мы просто хотели таким образом уделить им внимание, ведь порою этого так не хватает. Пока официанты ставили угощения на столы, для детишек звучала современная музыка, они все весело резвились и танцевали под неё. Вскоре подоспело старшее поколение. Тамада попросила детей встретить бабушек и дедушек бурными аплодисментами и подарить им свое тепло через объятия. От этого у многих пожилых людей появились на глазах слезы радости, а у детей маленькая надежда, что они обретут свою семью. Как только все расселись за столы, их вниманию были представлены творческие номера. 12-летняя Яна Голубева из ЦАНа (центр адаптации для несовершеннолетних) рассказала, что она на этом празднике со своими братьями Сергеем и Ромой. - Я не знаю, сколько мы будем находиться в ЦАНе, надеюсь, нас скоро заберут. Я очень скучаю по дому и хочу, чтобы меня вернули обратно. Тут нам понравилась дискотека, всякие игры, - рассказывает с улыбкой на лице Яна. - В ЦАНе так весело бывает редко, там как дома, после школы нужно сделать уроки, а там уже и спать пора.
Ее младший брат Рома говорит, что на этом празднике ему понравилась больше всего вкусно приготовленная картошка. - Мне тут понравилось все, но я хочу телефон как у брата и поесть еще картошки, - отметил 7-летний Рома. Заместитель директора по воспитательной работе Областной детской деревни семейного типа Гулнур Кенесарина говорит, что дети и пожилые люди, которых сегодня пригласили, очень ранимые люди и нуждаются в таком внимании. - Я просто тронута таким благотворительным обедом. У нас много разных мероприятий, но воссоединить пожилых людей и маленьких детей-сирот было хорошей задумкой. Даже то, что они все обнимались при встрече как родные, это как-то по-домашнему. Атмосфера мягких и теплых отношений для каждого из них необходима, - отметила Гулнур Кенесарина. В свою очередь, библиотекарь Мария Попова КГУ «Уральский центр оказания специальных социальных услуг», которая сопровождала пожилых гостей на праздник, отметила, что они приняли приглашение с большим удовольствием. - Когда мы сюда ехали, все наши постояльцы с нетерпением и волнением ждали этой встречи с детьми. Они и плачут, и в то же время радуются таким событиям, ведь дети - это наша гордость и отдушина. При встрече с ними подопечные даже расплакались, ведь все они вспоминают своих детей и внуков. Большое спасибо за этот праздник, - сказала Мария Попова. – Мы надеемся, что это не последняя встреча.
Постоялица дома престарелых 81-летняя Галина Борисова говорит, что в их возрасте такие мероприятия приносят им улыбку и радость. - Живем и думаем только о своих болячках, ничего не видим, а тут такой пир, как нам приятно всем побывать на таком торжестве, это не передать словами. Мы благодарны вам за это, - со слезами на глазах сказала Галина Борисова. Тамада Анара Бурашева пояснила, что всю программу она подготовила так, чтобы взрослые и дети обменялись энергией, чтобы это тепло осталось в их сердцах надолго. - Пусть наши гости чаще вспоминают эти минуты радости. Сейчас маленькие детки пригласят бабушек и дедушек на вальс. Детки зачитают им свои стихи, ведь они не могут рассказать их своим родителям. А взрослые с удовольствием послушают юных талантов. Самое главное - пусть этот праздник станет примером для других и традицией для нас, - заключила Анара Бурашева. База отдыха «Алаш» расположена недалеко от бывшего поста Красновский по самарской трассе. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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