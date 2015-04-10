Бегуны нашли «кладбище» использованных шприцев в центре Уральска

В редакцию газеты "Мой ГОРОД" обратился уралец, который рассказал про шприцы, раскиданных на площадке возле Ледового дворца и учебного заведения. Как сообщил читатель, шприцы раскиданы за политехническим колледжем №4, что находится на проспекте Евразия. - На очередной пробежке увидел, что количество использованных иголок и шприцев увеличивается, - написал читатель. - Рядом находится учебное заведение, а также Ледовый дворец, где занимается молодежь. На месте, где все это обнаружено, находятся турники, где занимаются молодые люди, в том числе и студенты. Корреспонденты "МГ" отправились на место