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Происшествия

Бегуны нашли «кладбище» использованных шприцев в центре Уральска

В редакцию газеты "Мой ГОРОД" обратился уралец, который рассказал про шприцы, раскиданных на площадке возле Ледового дворца и учебного заведения. Как сообщил читатель, шприцы раскиданы за политехническим колледжем №4, что находится на проспекте Евразия. - На очередной пробежке увидел, что количество использованных иголок и шприцев увеличивается, - написал читатель. - Рядом находится учебное заведение, а также Ледовый дворец, где занимается молодежь. На месте, где все это обнаружено, находятся турники, где занимаются молодые люди, в том числе и студенты. Корреспонденты "МГ" отправились на место
Дана Рахметова
Бегуны нашли «кладбище» использованных шприцев в центре Уральска
В редакцию газеты "Мой ГОРОД" обратился уралец, который рассказал про шприцы, раскиданных на площадке возле Ледового дворца и учебного заведения.
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IMG-20150410-WA0001
Как сообщил читатель, шприцы раскиданы за политехническим колледжем №4, что находится на проспекте Евразия. - На очередной пробежке увидел, что количество использованных иголок и шприцев увеличивается, - написал читатель. - Рядом находится учебное заведение, а также Ледовый дворец, где занимается молодежь. На месте, где все это обнаружено, находятся турники, где занимаются молодые люди, в том числе и студенты. Корреспонденты "МГ" отправились на место и убедились: дорога, ведущая за территорию колледжа в сторону Перевалочной рощи, усыпана шприцами. За забором учебного заведения лежат бетонные плиты и между ними можно увидеть около сотни использованных шприцев с остатками крови и еще какой-то темно-коричневой жидкости. Также там лежат пустые пачки из-под сигарет и пластиковые бутылки. Участковых инспекторов полиции, помещение которых расположено буквально в соседнем здании, на месте не оказалось. В МГК ДЭП нам сообщили, что уборкой территорий до пяти метров от ограждений должны заниматься сами организации.
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Видео Ербола АМАНШИНА  
Уральск Ледовый дворец

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