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Социум

Белорусский путешественник рассказал, как объехать мир без денег

Как отправиться в кругосветное путешествие автостопом без денег и при этом умудриться получить от поездки удовольствие? Об этом «МГ» рассказал белорусский путешественник Павел АНДРЕЕВСКИЙ, который включил Уральск в свой кругосветный маршрут. Сел и поехал Украина, Молдова, Москва, Санкт-Петербург, Северный Кавказ, Грузия, Турция, Армения, Азербайджан, Казахстан. Вот те страны, в которых Павлу удалось побывать всего лишь за несколько месяцев своего путешествия автостопом. Несмотря на то, что почти каждый день Павел проводит в дороге, вид у него жизнеутверждающий — хоть снимайся в рекламе, посвящ
gorod
Белорусский путешественник рассказал, как объехать мир без денег
puteshestvennik
puteshestvennik
 Как отправиться в кругосветное путешествие автостопом без денег и при этом умудриться получить от поездки удовольствие? Об этом «МГ» рассказал белорусский путешественник Павел АНДРЕЕВСКИЙ, который включил Уральск в свой кругосветный маршрут. Сел и поехал Украина, Молдова, Москва, Санкт-Петербург, Северный Кавказ, Грузия, Турция, Армения, Азербайджан, Казахстан. Вот те страны, в которых Павлу удалось побывать всего лишь за несколько месяцев своего путешествия автостопом. Несмотря на то, что почти каждый день Павел проводит в дороге, вид у него жизнеутверждающий — хоть снимайся в рекламе, посвящённой путешествиям. По словам Паши, мечта совершить кругосветку автостопом, была у него давно, но он никак не мог её осуществить, пока случайно не встретился с заядлым путешественником, который был настолько крут, что путешествовал не только без денег, но и без вещей. Мужик уже доехал из Китая до Белоруссии, а оттуда планировал махнуть в США через Португалию. - Глядя на него я заразился желанием отправиться в путешествие автостопом, - рассказывает Павел. - И как только наступила весна, я собрал вещи и отправился в путь. По словам Павла, чтобы решиться на кругосветное путешествие, нужно две вещи — свободное время и отсутствие стереотипов. - Многие говорят: ну, конечно, тебе 25, можешь ещё покататься. А у меня жена, дети и я уже никуда не поеду. На самом деле главное — желание и понимание близких. Есть куча примеров, когда люди путешествуют с женой и детьми. Любое путешествие — это выход за рамки обыденности. К сожалению, у людей, живущих в СНГ, не приняты длительные поездки в другие страны, если они не уезжают туда учиться или работать. А в той же самой Германии перед тем, как поступить в университет, модно заняться волонтёрством за границей или отправиться в путешествие на целый год. Ещё, говорит Паша, автостопщику, который не ездит автобусами, не летает самолётами и не останавливается в гостиницах, обязательно нужна смелость и умение находить общий язык с окружающими. В дороге совершенно другая жизнь, очень важно, с каким настроением ты выходишь «стопить» до следующего города. А вот знание английского, как выяснилось, совсем не обязательно. - Конечно, хорошо, если ты сможешь поддержать разговор, но я месяц прожил в Турции, где местные жители вовсе не знают английского, - рассказывает Павел. - И мне пришлось взяться за словарь и выучить базовые фразы и выражения на турецком. После этого проблемы с коммуникацией у меня не появлялись. Нужны ли деньги? Нужны ли путешественнику деньги? Разумеется, ответите вы. А вот настоящий путешественник может обойтись и вовсе без денег. - Лично знаю кучу примеров, когда люди отправлялись в путешествие с двадцатью долларов в кармане и достигали своей цели, - говорит Павел. - Тем более, что можно подзаработать в дороге. Например, в Турции развит сервис Work avay — это когда ты устраиваешься на временную работу, тебя обеспечивают питанием и жильём, но не платят денег. Зато ты можешь посмотреть страну, побывать в соседних городах. Павел убеждён, что в путешествии всё зависит от того, какой ты человек — у одних людей без денег начинается паника, в то время, как другие собирают волю в кулак и начинают думать, что им делать дальше. - Деньги можно найти всегда, - убеждён Паша. - Если уж совсем прижало — можно позвонить друзьям или родственникам — они пришлют. Да и домой всегда можно вернуться. Но только что это за путешествие получится? Советы начинающим Чтобы путешествие прошло как по маслу, следует к нему основательно подготовиться. Во-первых, нужно быть похожими на путешественников. Павел АНДРЕЕВСКИЙ говорит, что иначе местные жители будут принимать вас за своих и проезжать мимо: - Для меня атрибутами путешественника является большой рюкзак, яркая одежда и хорошее настроение. Если водителям улыбаться, то они обязательно подвезут. Во-вторых, обязательно совершить тестовое путешествие автостопом хотя бы в соседний город, чтобы почувствовать насколько это круто и понять, есть ли у тебя основные навыки автостопщика. Третье — разумеется, предупреждать водителей, что путешествуешь без денег. Павел говорит, что со временем учишься различать водителей — кто готов подвезти бесплатно, а кто нет. - Например, если человек едет с семьёй, то он может подвезти и просто так, а если человек похож на таксиста, то он либо спросит оплату сразу, либо его нужно об этом предупредить — сказать, что денег нет, тем более, что в моём случае это чистая правда. Комфортное расстояние, которое можно проехать за день — 300-500 километров. Четвёртое — определиться с ночлегом. Многие путешественники, в том числе и Паша, пользуются программой Couchsurfing — это когда люди из разных городов по предварительной договорённости предоставляют друг другу ночлег. В-пятых, брать с собой в дорогу самое необходимое. - У меня с собой минимальное количество одежды, термобельё на случай холодов, походная кофта, аптечка с необходимым набором лекарств, светоотражающая жилетка, дополнительная зарядка для телефона, непромокаемый плащ, ноутбук, поскольку я веду свой блог путешественника, - рассказывает Паша. Следующей точкой на карте, в которой побывает Павел Андреевский, станет Актобе, затем Астана, потом Алтай, Бурятия, Монголия, Китай, Лаос, Тайланд, Малайзия, Индонезия, США, Канада или Мексика, Западная Европа и снова Белоруссия. Когда Паша садился в автобус, который довёз его до окраины города, автор этих строк смотрел на путешественника с завистью и едва не отправился в дорогу вместе с ним. Что ж, возможно он отправится в путешествие сразу же, как только допишет эту статью. Следите за путешествиями Павла АНДРЕЕВСКОГО на его блоге Вконтакте «Путешествия со смыслом» - https://vk.com/makesensetravel
деньги Путешественник

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