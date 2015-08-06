Белорусский путешественник рассказал, как объехать мир без денег

Как отправиться в кругосветное путешествие автостопом без денег и при этом умудриться получить от поездки удовольствие? Об этом «МГ» рассказал белорусский путешественник Павел АНДРЕЕВСКИЙ, который включил Уральск в свой кругосветный маршрут. Сел и поехал Украина, Молдова, Москва, Санкт-Петербург, Северный Кавказ, Грузия, Турция, Армения, Азербайджан, Казахстан. Вот те страны, в которых Павлу удалось побывать всего лишь за несколько месяцев своего путешествия автостопом. Несмотря на то, что почти каждый день Павел проводит в дороге, вид у него жизнеутверждающий — хоть снимайся в рекламе, посвящ