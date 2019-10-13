Бердибек Сапарбаев раскритиковал работу колледжей

Заместитель премьер-министра заявил, что показатель трудоустройства колледжей страны равняется нулю, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». 12 октября в ходе рабочего визита в ЗКО Бердибек Сапарбаев встретился с преподавателями региона. Одним из главных вопросов встречи стало трудоустройство выпускников высших и средних учебных заведений. - У нас колледжи дают статистику, что у них показатель трудоустройства равняется 90% и выше. На деле это ноль. Мы ввели практику, чтобы трудоустройство каждого выпускника подкреплялось справкой о пенсионных отчислениях, но и тут нашли лазейку как это обо