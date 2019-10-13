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Социум

Бердибек Сапарбаев раскритиковал работу колледжей

Заместитель премьер-министра заявил, что показатель трудоустройства колледжей страны равняется нулю, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». 12 октября в ходе рабочего визита в ЗКО Бердибек Сапарбаев встретился с преподавателями региона. Одним из главных вопросов встречи стало трудоустройство выпускников высших и средних учебных заведений. - У нас колледжи дают статистику, что у них показатель трудоустройства равняется 90% и выше. На деле это ноль. Мы ввели практику, чтобы трудоустройство каждого выпускника подкреплялось справкой о пенсионных отчислениях, но и тут нашли лазейку как это обо
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Бердибек Сапарбаев раскритиковал работу колледжей
Заместитель премьер-министра заявил, что показатель трудоустройства колледжей страны равняется нулю, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
12 октября в ходе рабочего визита в ЗКО Бердибек Сапарбаев встретился с преподавателями региона. Одним из главных вопросов встречи стало трудоустройство выпускников высших и средних учебных заведений. - У нас колледжи дают статистику, что у них показатель трудоустройства равняется 90% и выше. На деле это ноль. Мы ввели практику, чтобы трудоустройство каждого выпускника подкреплялось справкой о пенсионных отчислениях, но и тут нашли лазейку как это обойти. Устраиваются на месяц, отчисления прошли, принесли бумагу и все. Именно поэтому у нас дефицит кадров везде. У нас количество вакансий превышает уровень спроса. Этого не должно быть, - заявил заместитель премьер-министра Республики Казахстан Бердибек Сапарбаев. Он также подчеркнул, что необходимо особое внимание уделять качеству профессионального образования, уровень которого необходимо повысить, чтобы создать спрос на молодых специалистов у компаний. Находясь в регионе, Бердибек Сапарбаев уделил внимание и социальной сфере. На встрече с общественностью вице-премьер говорил о новом формате адресной социальной помощи. Со следующего года пособие будут начислять многодетным семьям вне зависимости от их уровня дохода. Также заработает закон «О статусе педагога». Документ предполагает различные стимулирующие меры по повышению престижа профессии. К примеру, в течение 4 лет зарплата педагогов увеличится в два раза. Встретился Бердибек Сапарбаев и с молодежью региона. Многие из них на себе почувствовали условия, которые создает государство для самореализации молодых людей.
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