Без двигателей над океаном и посадка на воду: невероятные истории спасения самолётов

Потеря двигателей на высоте нескольких километров, столкновение со стаей птиц, отказ систем управления и вынужденная посадка на воду — в истории авиации были ситуации, когда пассажирские самолёты оказывались в шаге от катастрофы. В некоторых случаях экипажам приходилось принимать решения за считаные секунды, а привычные процедуры уже не могли гарантировать безопасность, передает МойГород.

Несмотря на критические повреждения и практически безвыходные обстоятельства, пилотам удавалось сохранять управление и находить место для аварийной посадки. Рассказываем о пяти случаях, когда профессионализм экипажей помог спасти сотни человеческих жизней.

1. Самолёт без двигателей приводнился на реку Гудзон

Фото: Steven Day/AP

15 января 2009 года Airbus A320 авиакомпании US Airways выполнял рейс 1549 из Нью-Йорка в Шарлотт. Спустя примерно две минуты после взлёта самолёт столкнулся со стаей птиц. Несколько крупных птиц попали в оба двигателя, из-за чего воздушное судно практически полностью потеряло тягу.

Командир экипажа Чесли Салленбергер и второй пилот Джеффри Скайлз оценили ситуацию и поняли, что вернуться в аэропорт Ла-Гуардия уже не получится. Они также рассматривали возможность посадки в другом аэропорту, однако высоты и расстояния для этого не хватало.

Пилоты приняли решение садиться на реку Гудзон. Самолёт приводнился практически без разбега, сохранив целостность фюзеляжа. После остановки экипаж организовал эвакуацию пассажиров через аварийные выходы и надувные трапы. Некоторые люди стояли на крыльях, другие находились на трапах, частично погружённых в ледяную воду.

На борту находились 155 человек — 150 пассажиров и пять членов экипажа. Все они выжили. К месту происшествия оперативно прибыли паромы, спасательные службы и полицейские катера. Несколько человек получили серьёзные травмы, но массовой гибели удалось избежать.

Этот случай вошёл в историю как «Чудо на Гудзоне». Позднее расследование Национального совета по безопасности на транспорте США подтвердило, что причиной потери тяги стало попадание птиц в оба двигателя. Решение экипажа приводниться, слаженная работа пилотов и быстрая реакция спасателей сыграли ключевую роль в спасении людей.

2. Пассажирский Boeing 767 превратился в огромный планёр

Фото: jetphotos.net

23 июля 1983 года самолёт Boeing 767 авиакомпании Air Canada выполнял рейс 143 из Монреаля в Эдмонтон. Во время полёта экипаж получил предупреждение о проблемах с топливной системой. Вскоре выяснилось, что запас топлива оказался значительно меньше необходимого.

Ситуация осложнялась тем, что в то время в Канаде переходили на метрическую систему измерения, а при расчёте количества топлива допустили ошибку в переводе единиц. В результате самолёт взлетел с недостаточным запасом горючего.

На высоте около 11 километров сначала остановился один двигатель, а затем отказал второй. Boeing 767 полностью потерял тягу. Без работающих двигателей самолёт продолжал движение по инерции, постепенно снижаясь.

Командир Роберт Пирсон имел опыт управления планёрами и решил использовать эти навыки, чтобы удержать тяжёлый пассажирский лайнер в воздухе. Вместе со вторым пилотом Морисом Кинталом он искал подходящее место для посадки.

Экипаж выбрал бывшую военную авиабазу в городе Гимли, где в тот момент проходило автомобильное мероприятие. Часть территории использовалась для гонок, а рядом находились зрители и припаркованные автомобили.

Пилотам удалось посадить самолёт на взлётно-посадочную полосу. При этом передняя стойка шасси не зафиксировалась должным образом, и носовая часть воздушного судна коснулась поверхности полосы, помогая замедлить движение. Boeing остановился, не достигнув зоны, где находились люди.

Все 69 человек на борту выжили. Самолёт получил повреждения, но катастрофы удалось избежать. После этого рейс 143 получил известность под названием «Гимлийский планёр».

3. Airbus A330 почти 20 минут летел без топлива над Атлантикой

Самолет Airbus A330 после инцидента. Фото: FAA

24 августа 2001 года Airbus A330 авиакомпании Air Transat выполнял рейс из Торонто в Лиссабон. На борту находились 293 пассажира и 13 членов экипажа.

Во время полёта возникла утечка топлива из-за повреждения топливной магистрали правого двигателя. Сначала экипаж не смог точно определить причину необычного расхода горючего. Когда ситуация стала критической, пилоты решили изменить маршрут и направиться к аэропорту Лажеш на Азорских островах.

Однако топлива оказалось недостаточно даже для того, чтобы добраться до островов с работающими двигателями. Сначала остановился правый двигатель, а примерно через 13 минут отказал и левый. Самолёт оказался над Атлантическим океаном без тяги обоих двигателей.

Командир Роберт Пише и второй пилот Дирк де Ягер продолжили управлять воздушным судном в режиме планирования. До ближайшего подходящего аэропорта оставалось около 120 километров. Экипажу предстояло преодолеть это расстояние без работающих двигателей.

Пилоты использовали оставшиеся возможности систем управления, а диспетчеры военной авиабазы Лажеш помогали им сориентироваться и выйти на нужную траекторию. В итоге Airbus A330 удалось посадить на взлётно-посадочную полосу.

Самолёт коснулся земли на высокой скорости, а при торможении возникли дополнительные сложности. Во время аварийной эвакуации пострадали 18 человек, включая двух членов экипажа. Однако никто не погиб.

Расследование установило, что утечка топлива возникла из-за неправильного расположения топливной и гидравлической магистралей после замены двигателя. Этот случай стал одним из наиболее известных примеров успешной посадки крупного пассажирского самолёта после полной потери тяги.

4. Boeing 737 посадили на травяную полосу после отказа обоих двигателей

Фото. ibraryonline.erau.edu

24 мая 1988 года самолёт Boeing 737 авиакомпании TACA выполнял рейс из Сан-Сальвадора в Новый Орлеан с промежуточной посадкой в Белизе. Во время снижения воздушное судно попало в зону сильной грозы с проливным дождём и градом.

В результате попадания большого количества воды и града в двигатели оба агрегата потеряли тягу. Экипаж попытался перезапустить их, однако двигатели не могли обеспечить необходимую мощность. Самолёт продолжал снижаться, а до аэропорта назначения оставалось слишком большое расстояние.

Командир Карлос Дардано и второй пилот Дионисио Лопес начали искать подходящее место для вынужденной посадки. В итоге они выбрали узкую травяную площадку на территории комплекса NASA Michoud вблизи Нового Орлеана.

Посадка оказалась успешной. Boeing 737 коснулся земли на траве рядом с дамбой и остановился без серьёзных повреждений. На борту находились 45 человек — 38 пассажиров и семь членов экипажа. Никто из них не получил травм в результате самой посадки.

Особенно примечательно, что самолёт не пришлось эвакуировать на специальную площадку или разбирать на месте. После замены двигателя и проведения необходимых работ воздушное судно смогло самостоятельно взлететь с территории комплекса и позднее вернулось в эксплуатацию.

Этот случай стал одним из известных примеров успешной посадки пассажирского лайнера без работающих двигателей вне аэропорта.

5. Airbus A380 получил серьёзные повреждения двигателя, но экипаж вернул его в аэропорт

Разрушенный двигатель №2 рейса 032. Фото: Википедия

4 ноября 2010 года Airbus A380 авиакомпании Qantas выполнял рейс из Сингапура в Сидней. На борту находились 440 пассажиров и 29 членов экипажа.

Примерно через четыре минуты после взлёта, когда самолёт набирал высоту над индонезийским островом Батам, экипаж услышал два громких хлопка. Вскоре на панели управления появились многочисленные предупреждения о неисправностях.

Выяснилось, что в одном из двигателей произошёл серьёзный внутренний отказ. Части разрушившегося турбинного диска пробили корпус двигателя и повредили крыло, фюзеляж, электрические и гидравлические системы. Кроме того, началась утечка топлива.

Экипажу пришлось одновременно оценивать множество неисправностей и проверять, какие системы самолёта ещё работают. Пилоты не стали сразу возвращаться на посадку, а некоторое время кружили над районом аэропорта, выполняя необходимые процедуры и оценивая управляемость воздушного судна.

Командир экипажа Ричард де Крепиньи принял решение возвращаться в Сингапур. Посадка прошла успешно, несмотря на серьёзные повреждения самолёта и многочисленные предупреждения бортовых систем.

Все 469 человек на борту остались живы. Никто из пассажиров и членов экипажа не получил травм.

Расследование Австралийского бюро безопасности на транспорте установило, что причиной разрушения двигателя стала усталостная трещина в маслопроводе. Утечка масла привела к внутреннему возгоранию и последующему разрушению турбинного диска.

Этот случай показал, насколько сложной может быть ситуация, когда самолёт одновременно получает повреждения нескольких систем. Благодаря действиям экипажа крупнейший пассажирский лайнер удалось вернуть в аэропорт без человеческих жертв.