Безопасность на дороге превыше всего!

Компания «Тойота Центр Уральск» ежегодно проводит для школьников нашей области занимательный классный час «Соблюдай правила дорожного движения!». В этом году сотрудники автомобильной компании провели тематическую квест–игру для младшеклассников средней школы №17. К ребятам пришли в гости любимые мультипликационные герои – Регулировщик и его друзья Гонщик «Молния Маквин», Мишка Тедди и трансформер Бамблби. Они помогли учащимся третьих классов в игровой форме вспомнить правила дорожного движения. Мальчишки и девчонки с удовольствием угадывали знаки дорожного движения, занимательные загадки и реб