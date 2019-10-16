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Бизнес-новости

Безопасность на дороге превыше всего!

Компания «Тойота Центр Уральск» ежегодно проводит для школьников нашей области занимательный классный час «Соблюдай правила дорожного движения!». В этом году сотрудники автомобильной компании провели тематическую квест–игру для младшеклассников средней школы №17. К ребятам пришли в гости любимые мультипликационные герои – Регулировщик и его друзья Гонщик «Молния Маквин», Мишка Тедди и трансформер Бамблби. Они помогли учащимся третьих классов в игровой форме вспомнить правила дорожного движения. Мальчишки и девчонки с удовольствием угадывали знаки дорожного движения, занимательные загадки и реб
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Безопасность на дороге превыше всего!
Компания «Тойота Центр Уральск» ежегодно проводит для школьников нашей области занимательный классный час «Соблюдай правила дорожного движения!». В этом году сотрудники автомобильной компании провели тематическую квест–игру для младшеклассников средней школы №17.
К ребятам пришли в гости любимые мультипликационные герои – Регулировщик и его друзья Гонщик «Молния Маквин», Мишка Тедди и трансформер Бамблби. Они помогли учащимся третьих классов в игровой форме вспомнить правила дорожного движения. Мальчишки и девчонки с удовольствием угадывали знаки дорожного движения, занимательные загадки и ребусы, в которых были зашифрованы имена сказочных персонажей, передвигавшихся на волшебном транспорте (капитан Джек–Воробей, Золушка, Иван–царевич и так далее). Кроме этого, они отвечали на вопросы викторины, проявляя смекалку на знание жизненно важных дорожных правил. Также ученики приняли активное участие в пантомимах, где кто–то из ребят мимикой и жестами изображал дорожные знаки, а другие малыши отгадывали.
– Наша компания имеет свои ежегодные традиции. Одна из них – это важный социальный проект для детей: мы проводим занимательную игру для школьников с той целью, чтобы лишний раз напомнить ребятам, как важно знать правила дорожного движения и обезопасить свою жизнь. С каждым годом статистика показывает, что количество дорожно–транспортных происшествий, где страдают маленькие пешеходы, к сожалению, не уменьшается. Чтобы предотвратить несчастные случаи с детьми на дороге, взрослые обязаны чаще разговаривать с ними об их правильном поведении, как участников дорожного движения, – рассказал заместитель генерального директора «Тойота Центр Уральск» Ильдар Сисенгалиев. – Чтобы было познавательно и занимательно, мы специально проводим эти мероприятия с участием аниматоров. Надеемся, что такое интересное мероприятие будет способствовать тому, что ребята не только будут соблюдать эти правила, как пешеходы, но и будут об этом напоминать своим друзьям и близким. И в будущем, когда они станут взрослыми, и кто–то из них сядет за руль, будут помнить, как водители о важности соблюдения правил дорожного движения. Преподаватели средней школы №17 также отметили важность и полезность нестандартного классного часа, который провели сотрудники автомобильной компании. – Это замечательное и очень поучительное мероприятие понравилось нам и нашим ребятам. Интересно было наблюдать, как дети, участвуя в игре, допускали ошибки в ответах и в то же время делали работу над ошибками, узнавая, как правильно соблюдать важные правила дорожного движения. Мы выражаем огромную благодарность компании «Тойота Центр Уральск» и ее сотрудникам за вклад в воспитание и обучение наших ребят. Хотелось бы, чтобы подобных детских мероприятий было больше, – с благодарностью сказала завуч по воспитательной работе средней школы №17 Ирина Осиновская. По окончании занимательной игры сотрудники компании «Тойота Центр Уральск» вручили ребятам памятные подарки – специальный светоотражающий браслет и познавательную игру «Приключения суперпешеходов», которым малыши очень обрадовались и поблагодарили своих гостей. По словам Ильдара Сисенгалиева, подобное мероприятие компания проведет в этом году и в одной из школ г. Аксая. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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