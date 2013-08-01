. В совещании приняли участие. Все докладчики отметили, что сейчас между правительством и бизнесом не налажена эффективная работа, существует масса проблем. - На данный момент по всему Казахстану работает порядка 300 юридических лиц и 1 миллион индивидуальных предпринимателей, - говорит Аманжан ЖАМАЛОВ. - Все они нуждаются в хорошем правовом, бухгалтерском и информационном сервисе. В республике существует 700 бизнес-ассоциаций, но все они помогают предпринимателям либо в вопросах бухгалтерии, либо в юридических. Еще одна большая проблема - все бизнес-ассоциации существуют в крупных городах и областных центрах. А ведь 90 % предпринимателей представляют сельское хозяйство. Они находятся в районах и не могут получать квалифицированную помощь. Создание национальной палаты будет направлено на решение этих и многих других проблем. Сами бизнесмены надеются, что палата предпринимателей поможет сократить непонимание между государством и бизнесом, а также будет положительно влиять на изменения в налоговом и бухгалтерском учете, будет не только защищать, но и отстаивать интересы бизнесменов.