Так, отдел строительства возглавил Малик ЕСНИЯЗ, отдел земельных отношений – Махамбет БАТЫРГАЛИЕВ, отдел архитектуры и градостроительства - Виталий КУШНЕР. Малик ЕСНИЯЗ родился 23 октября 1963 г. в Уральске. Образование высшее. Окончил Саратовский государственный технический университет им. Ю.А.Гагарина, инженер-строитель. Трудовую деятельность начал строителем совхоза «Казталовский в 1980 г. В 2009-2013 годах работал главным специалистом и заведующим производственно-техническим сектором отдела строительства г.Уральска. Махамбет БАТЫРГАЛИЕВ родился 1 января 1980 г. в Джангалинском районе ЗКО. Образование высшее. Окончил Семипалатинский юридический колледж при МВД РК и Западно-Казахстанский государственный университет, юрист с высшим профессиональным образованием. Трудовой путь начал в 1997 г. следователем Департамента внутренних дел ЗКО. В 2011- 2013 годах работал заместителем начальника отдела земельных отношений г. Уральска. Виталий КУШНЕР родился 17 февраля 1978 года в п. Федоровка Теректинского района ЗКО. Образование высшее. Окончил Западно-Казахстанский государственный университет, инженер-землеустроитель. Трудовую деятельность начал учителем физического воспитания Федоровской СШ №2. С 2001 по 2013 годы работал инженером-геодезистом, ведущим специалистом отдела геодезии ГККП «Тұрғын үй», заместителем директора и директором ТОО «Тұрғын үй Орал», заместителем начальника и начальником отдела архитектуры и градостроительства, руководителем отдела земельных отношений г. Уральска.