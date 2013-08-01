Сайт «Кино без границ» Сайт «Кино без границ» Мосгорсуд отказался принять жалобу дистрибьюторской компании «Кино без границ» на размещенные в соцсети «ВКонтакте» нелегальные копии фильмов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Анну Усачеву. Судья отказала, так как кинокомпания не привела доказательств того, что права на указанные в жалобе фильмы принадлежат именно ей. Кроме того, Сэм Клебанов, подававший жалобу, не предоставил документов, из которых бы следовало, что он является гендиректором и президентом компании, подчеркнула Усачева. По словам представителя Мосгорсуда, «Кино без границ» может устранить недостатки и подать повторную жалобу. Ранее 1 августа Сэм Клебанов заявил, что обратился в Мосгорсуд с требованием пресечь распространение во «ВКонтакте» пяти фильмов: «Полный беспредел» Такеши Китано, «В первый раз» Джона Кэздана, «Стыд» Стива Маккуина, «Опасный метод» Дэвида Кроненберга и «Океаны» Жака Перрена и Жака Клюзо. Обращение «Кино без границ» стало первым в рамках нового «антипиратского закона», вступившего в силу 1 августа 2013 года. Представители «ВКонтакте» в комментарии «Ленте.ру» заявили, что в последнее время не получали претензий в связи с этими фильмами. При этом, отметили в пресс-службе соцсети, раньше представители «Кино без границ» обращались по установленной процедуре напрямую в поддержку «ВКонтакте», и последняя оперативно удаляла материалы, с которыми были связаны жалобы. В соответствии с новым антипиратским законом, правообладатели могут обратиться в суд с просьбой ввести «предварительные обеспечительные меры». Если суд сочтет его доводы существенными, он обяжет владельца сайта убрать из открытого доступа спорные материалы. Если ни владелец сайта, ни хостинг-провайдер, на чьих серверах размещен ресурс, не удалят фильмы, интернет-провайдеры заблокируют доступ ко всему сайту. При этом правообладатель должен в течение 15 дней подать иск в суд. lenta