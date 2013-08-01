ЗКО. Начался ремонт дороги, которая обрушилась из-за дождя

Сегодня начался ремонт автодороги в поселок Новопавловка, которую во вторник разрушило дождевой водой. По словам акима Теректинского района Жениса СЕРИККАЛИЕВА, ремонт участка дороги проводит подрядная организация, которая в прошлом году уже проводила ремонт. - В прошлом году они дали гарантию на дорогу три года, поэтому сейчас и проводят ремонт сами, - рассказал порталу «Мой ГОРОД» Женис СЕРИККАЛИЕВ. - Что касается ущерба, сейчас на местах работает комиссия вместе с моим заместителем и начальниками отделов. Вода разрушила огороды, но в дома не заходила. Напомним, во вторник, 30 июля поселок Пойма Теректинского района охватило водой. Как рассказал «МГ» начальник отдела ДЧС Нурболат МУКАЕВ, который был на месте происшествия, ЧП случилось из-за того, что всю неделю в поселке шли дожди, а до этого был град. Из-за этого старая дамба просела и вода хлынула в поселок.