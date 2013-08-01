Жолдас Жарасович родился в 1976 году. Образование высшее, в 1998 году окончил Казахскую академию транспорта и коммуникации по квалификации «Инженер-механик», в 2013 году Актюбинский государственный университет им. К.Жубанова по квалификации «Бакалавр экономики». Работал главным специалистом Алгинского районного отдела коммунальной собственности, ведущим специалистом, главным специалистом аппарата акима города Актобе, помощником, советником акима города Актобе. До назначения на данную должность работал помощником акима Актюбинской области.