Как сообщила пресс-служба прокуратуры, в результате предпринятых мер государ­ству возвращены земли на территории 228,5 га кадастровой стоимостью 101 млн.тенге, в бюджет взыскано 10,8 млн тенге земельного налога и более 29 млн тенге сельскохозяйственных потерь. Также прокуратура отменила 250 актов акиматов города и районов области о предоставлении земельных участков. По фактам фик­тивного выполнения работ по ин­вентаризации земель сельскохозяйственного назначения расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц управ­ле­ния земельных отношения ЗКО. Общая сумма потерь - 15 млн тенге. На коллегии доложили, что мобильные группы прокуратуры оперативно реагировали на нарушения прав предпринимателей. Выяснилось, что в этом году за помощью в надзорный орган обратились 53 предпринимателя, в 29 случаях это были незаконные проверки. В прокуратуре также считают, что после их вмешательства АО «Жайыктепло­энерго» снизило тариф на теплоснабжение в пользу 1 086 субъектов малого предпринимательства. Перерасчет составил 52 млн. тенге. - В центре всей надзорной работы находились вопросы обеспечения правозащитных функций прокуратуры, - отмечается в релизе. – Так, из служебных кабинетов органов уголовного преследования освобожден 21 гражданин. По подозрению в совершении преступлений их задерживали незаконно. За нарушения конституционных прав граждан к дисциплинарной ответственности привлечено 4 должностных лица органов внутренних дел.