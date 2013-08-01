Молния. Иллюстративное фото Молния. Иллюстративное фото 31 июля около 7 часов утра на пульт районного управления ЧС поступило сообщение о том, что в , ауле Байге-тобе Атырауской области молодого парня убило молнией, сообщает корреспондент "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу областного ДЧС. - О ЧП нам сообщили сотрудники ОВД Жылыойского района. Несчастный случай произошел ранним утром при выпасе скота. Парень был жителем города Атырау, который, видимо, находился в гостях у родственников. Тело сразу же увезли в морг, - сообщила пресс-секретарь областного ДВД Самал АБИРОВА. Погибшему было 18 лет. По сообщению местных жителей, от удара молнией пострадал и домашний скот.